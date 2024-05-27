IBT Solar dünyanın 1 numaralı batarya üreticisi CATL ile işbirliği yapıyor

Dünyanın en büyük batarya üreticisi Çinli CATL ile IBT Solar, bugün Türkiye ve bölgede sürdürülebilir enerji sektörü açısından önemli bir işbirliği anlaşması imzalıyor.

80 bin kişinin çalıştığı, 13 fabrikası, 5 Ar-Ge merkezi olan CATL, yüzde 30’luk pazar payıyla dünyanın 1 numaralı enerji depolama şirketi.

Anlaşma uyarınca yüksek kaliteli ve uzun ömürlü pil ürünleri, hızlı şarj teknolojisi, enerji depolama, Ar-Ge çalışmaları gibi konularda Türkiye’den IBT Solar ve Çin’den CATL arasında işbirliği yapılacak.

Yeşil enerjinin geleceğine katkı

Türkiye ve çevre ülkeler açısından büyük önem taşıyan anlaşma sayesinde, CATL’in enerji depolama ürünleri ve IBT Solar’ın güneş panelleri Türkiye başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan gibi yakın coğrafyalarda piyasaya sunulacak.

Bu işbirliği Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi şartlarına entegrasyon ve aynı zamanda bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine de ciddi katkı sağlayacak.

İmza töreni CATL’ın üst düzey yöneticileri, IBT Solar Kurucusu Hakan Daltaban, IBT Solar Genel Müdürü Ömer Kürşad Özsoy, Solino Energy Genel Müdürü Hakan Bescelioğlu’nun katılımıyla bugün gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir enerjide lider firmalardan

IBT Solar 2013 yılında, Almanya'nın önde gelen fotovoltaik sistem sağlayıcılarından IBC Solar'ın ortaklığı ile kuruldu.

Türkiye'nin yeşil enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla yola çıkan IBT Solar, Türkiye'nin her köşesine güneş enerjisini taşıyarak sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'nin lider firmalardan biri haline geldi.