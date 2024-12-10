IC Enterra Yenilenebilir Enerji’ye İtalya Ticaret Odası'ndan ödül

IC Holding bünyesindeki IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımları aracılığıyla yaptığı katkı nedeniyle, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından 'Leonardo Da Vinci Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul’daki Venedik Sarayı’nda gerçekleştirilen törene katılan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’e ödülünü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski takdim etti.

Üç İtalyan şirketin hisseleri devralındı

Şirketin aldığı ödüle dair değerlendirmede bulunan İbrahim Çeçen, “IC Holding olarak, 55 yıldır inşaat, altyapı, enerji, turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız grubumuzun stratejik vizyonunun merkezinde yer almakta. Bu amaçla 2024 yılında İtalya’da 3 şirketin hisselerini devralarak rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurma yönünde ilk somut adımımızı attık. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirilerek, yenilenebilir enerji alanında küresel bir etki yaratma amacımızı pekiştirecek. İtalya’daki yatırımlarımız dolayısıyla layık görüldüğümüz bu prestijli ödül, bizler için büyük bir onur kaynağı. Bu vesileyle, İtalya Büyükelçiliği’ne ve İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’ne şükranlarımı sunar; dostluğumuzun ve iş birliğimizin, her geçen gün daha da derinleşerek devam etmesini temenni ederim” dedi.