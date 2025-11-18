IC Holding başarı için rakamlara değil ‘DENK’ olmaya odaklandı

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

İnşaattan turizme, ener­jiden altyapı projelerine kadar toplamda yedi sek­törüyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 4 kıtasında faaliyet gösteren IC Holding, ‘kurum­sal başarı’ tanımını yeniden şekillendiriyor. “Başarıyı ar­tık sadece ekonomik büyük­lükle değil, eşitlik, kapsayıcı­lık ve adil dönüşümle tanım­lamak zorundayız” diyen IC Holding CEO’su Can Çaka, holding olarak ‘DENK’ adını verdikleri kurumsal kültür programına odaklandıklarını belirtti. Çaka’nın işaret ettiği gibi holding, finansal perfor­mans kadar, bu performansın adil bir şekilde üretilmesini temel alarak geleceğe yatırım yapıyor ve eşitliği ekonomik başarının yeni adı olarak ko­numlandırıyor. Çaka, IC Hol­ding olarak ‘DENK’ bir kültür oluşturmanın gücüne inanı­yoruz. Eşitlik sadece bir ku­rumsal sorumluluk başlı­ğı değil, ekonomik başarının yeni adı ve yeni dili” vurgusu yaptı.

“Adil olmayan hiçbir gelişme kalıcı olmaz”

IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde yürü­tülen DENK Programı kap­samında Paydaş Buluşması gerçekleştirildi. Etkinlik ön­cesinde düzenlenen sohbet buluşmasında konuyla ilgi­li değerlendirmelerde bulu­nan IC Holding CEO’su Can Çaka, dünyanın kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini be­lirterek, “İş yapış biçimleri, değer tanımları, liderlik an­layışları yeniden şekilleni­yor. Ekonomik düzen artık yalnızca finansal kazançla değil, finansal, beşeri ve sos­yal sermayenin dengeli dağı­lımıyla şekilleniyor. IC Hol­ding olarak biz de bu anlayış­la hareket ediyoruz. Finansal performans kadar, bu perfor­mansın nasıl üretildiği ve ne­ye hizmet ettiği de bizim için önemli. Bizim için liderlik, yalnızca büyümeyi yönet­mek değil, büyümeyi adil kıl­mak ve bunu organizasyonel bir gelişim sürecine dönüş­türmektir. Çünkü adil olma­yan hiçbir gelişme sürdürü­lebilir değildir” diye konuştu.

“Eşitlik bir hedef değil yaşam biçimi olmalı”

IC Holding’in, yarım as­rı aşkın geçmişiyle Türki­ye’nin önde gelen çok sektör­lü yatırım gruplarından biri olduğunu söyleyen Can Ça­ka, “20 bini aşkın çalışanı­mız, ülkemizin 7 bölgesin­den dünyanın 4 kıtasına uza­nan projelerimizle gelişerek büyümeye devam ediyoruz. Daha çevik, daha verimli, da­ha kapsayıcı bir yapı için ge­lişim alanlarını belirleyerek ilerliyoruz. Bu anlayışı ilk adımda üç ana başlığa odak­lıyoruz: ‘İşte Eşitlik’, ‘Eğitim­de Eşitlik’, ‘Fırsatta Eşitlik’. İnsan ve Kültür Başkanlığı­mızın liderliğinde yürüttü­ğümüz ‘DENK’ programı da bu kültürün bir izdüşümü. IC Holding’de eşitliği bir he­defin ötesinde, yaşam biçimi olarak görüyoruz” ifadeleri­ni kullandı. DENK programı kapsamında 500’ü aşkın ça­lışanla yüz yüze eğitimler ve odak grup çalışmaları yap­tıklarını da açıklayan Çaka, “2026 yılında tüm çalışanla­rımıza bu eğitimleri yaygın­laştırmayı ardından paydaş­larımıza ve çalışanlarımızın ailelerine de benzer eğitimle­ri vermeyi hedefliyoruz” dedi.

20 binden fazla öğrenciyle ‘istihdam köprüsü’

Holdingin artık sadece alt­yapı projeleri inşa eden değil, aynı zamanda ‘umut ve fırsat köprüleri kuran’ bir yapıya dönüştüğünü söyleyen Can Çaka, eğitim ve fırsat eşitli­ğinin, İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla holdingin amiral gemisi projelerini oluşturdu­ğunu aktardı. Çaka, vakıfla il­gili şu bilgileri verdi: “Vakıf, bugüne kadar 20 binden fazla öğrenciye burs imkanı sağla­dı. Ağrı İbrahim Çeçen Üni­versitesi, 17 bini aşkın öğren­cisinin yüzde 51’inin kadın olmasıyla bölgesel kalkın­manın ve eğitimde eşitliğin simgesi haline geldi. IC Ka­riyer Köprüsü Projesi altın­daki ‘Zirvenin Şefleri’ prog­ramı, gastronomi öğrencile­rine uygulamalı atölyelerle nitelikli eğitim sağladı ve 36 mezunun doğrudan IC Ho­tels bünyesinde istihdam edilmesini sağladı. İskende­run Yaşam Atölyeleri ise dep­remden etkilenen kadınlara mesleki beceriler kazandı­rarak ekonomik güçlenmeyi destekledi.”

“Avrupa’da çok büyük yatırım fırsatları var”

IC Holding’in küresel ayak izini dünyanın 4 kıtasına genişlettiğini dile getiren Can Çaka, “Dünyanın farklı coğrafyalarında simge projelere imza atıyoruz. Bu projelerimizin her biri bizim için ayrı bir referans kaynağı. Yollar, köprüler, havalimanları, altyapı projeleri konusunda dünyadaki farklı fırsatları inceliyoruz. Vietnam ve Suudi Arabistan’daki havalimanı projelerimiz devam ederken, Atina Havalimanı’nın genişletilmesi projesinde yer almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendimizi çok sektörlü bir yatırım grubu olarak nitelendiriyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde hem farklı sektörlerde yatırımlar yapabiliriz hem de özellikle küresel ölçekte yeni pazarlarda projeler üstlenebiliriz” dedi. Özellikle Avrupa’da başta enerji ve havaalanları olmak üzere önemli altyapı yatırımları olacağını vurgulayan Çaka, bu bölgedeki fırsatlara dikkat çekti.

‘İş’te Eşit Kadın’ sertifika programına girdi

Kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almasının aynı zamanda çok güçlü bir ekonomik kazanım olduğunu belirten Can Çaka, “Bu anlayışla, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle yürütülen ‘İş’te Eşit Kadın Sertifika Programı’na dahil olduk. Denetim sürecini 89 puan gibi yüksek bir skorla tamamlayarak, bu sertifikayı almaya hak kazandık Denetim kapsamında, politikalarımız, işe alım ve terfi sistemlerimiz, ücret eşitliği, tedarik zinciri yönetimi, taciz ve ayrımcılığa karşı önleyici mekanizmalar gibi pek çok alan detaylı biçimde değerlendirildi” dedi.