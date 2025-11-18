IC Holding başarı için rakamlara değil ‘DENK’ olmaya odaklandı
IC Holding, eşitlik ve kapsayıcılık odaklı ‘DENK’ adını verdiği kurumsal kültür programını güçlendiriyor. IC Holding CEO’su Can Çaka, “Başarıyı artık yalnızca ekonomik büyüklükle değil, eşitlik, kapsayıcılık ve adil dönüşümle tanımlamak zorundayız. Eşitlik, ekonomik başarının yeni adı” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
İnşaattan turizme, enerjiden altyapı projelerine kadar toplamda yedi sektörüyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 4 kıtasında faaliyet gösteren IC Holding, ‘kurumsal başarı’ tanımını yeniden şekillendiriyor. “Başarıyı artık sadece ekonomik büyüklükle değil, eşitlik, kapsayıcılık ve adil dönüşümle tanımlamak zorundayız” diyen IC Holding CEO’su Can Çaka, holding olarak ‘DENK’ adını verdikleri kurumsal kültür programına odaklandıklarını belirtti. Çaka’nın işaret ettiği gibi holding, finansal performans kadar, bu performansın adil bir şekilde üretilmesini temel alarak geleceğe yatırım yapıyor ve eşitliği ekonomik başarının yeni adı olarak konumlandırıyor. Çaka, IC Holding olarak ‘DENK’ bir kültür oluşturmanın gücüne inanıyoruz. Eşitlik sadece bir kurumsal sorumluluk başlığı değil, ekonomik başarının yeni adı ve yeni dili” vurgusu yaptı.
“Adil olmayan hiçbir gelişme kalıcı olmaz”
IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde yürütülen DENK Programı kapsamında Paydaş Buluşması gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde düzenlenen sohbet buluşmasında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan IC Holding CEO’su Can Çaka, dünyanın kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, “İş yapış biçimleri, değer tanımları, liderlik anlayışları yeniden şekilleniyor. Ekonomik düzen artık yalnızca finansal kazançla değil, finansal, beşeri ve sosyal sermayenin dengeli dağılımıyla şekilleniyor. IC Holding olarak biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Finansal performans kadar, bu performansın nasıl üretildiği ve neye hizmet ettiği de bizim için önemli. Bizim için liderlik, yalnızca büyümeyi yönetmek değil, büyümeyi adil kılmak ve bunu organizasyonel bir gelişim sürecine dönüştürmektir. Çünkü adil olmayan hiçbir gelişme sürdürülebilir değildir” diye konuştu.
“Eşitlik bir hedef değil yaşam biçimi olmalı”
IC Holding’in, yarım asrı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen çok sektörlü yatırım gruplarından biri olduğunu söyleyen Can Çaka, “20 bini aşkın çalışanımız, ülkemizin 7 bölgesinden dünyanın 4 kıtasına uzanan projelerimizle gelişerek büyümeye devam ediyoruz. Daha çevik, daha verimli, daha kapsayıcı bir yapı için gelişim alanlarını belirleyerek ilerliyoruz. Bu anlayışı ilk adımda üç ana başlığa odaklıyoruz: ‘İşte Eşitlik’, ‘Eğitimde Eşitlik’, ‘Fırsatta Eşitlik’. İnsan ve Kültür Başkanlığımızın liderliğinde yürüttüğümüz ‘DENK’ programı da bu kültürün bir izdüşümü. IC Holding’de eşitliği bir hedefin ötesinde, yaşam biçimi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. DENK programı kapsamında 500’ü aşkın çalışanla yüz yüze eğitimler ve odak grup çalışmaları yaptıklarını da açıklayan Çaka, “2026 yılında tüm çalışanlarımıza bu eğitimleri yaygınlaştırmayı ardından paydaşlarımıza ve çalışanlarımızın ailelerine de benzer eğitimleri vermeyi hedefliyoruz” dedi.
20 binden fazla öğrenciyle ‘istihdam köprüsü’
Holdingin artık sadece altyapı projeleri inşa eden değil, aynı zamanda ‘umut ve fırsat köprüleri kuran’ bir yapıya dönüştüğünü söyleyen Can Çaka, eğitim ve fırsat eşitliğinin, İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla holdingin amiral gemisi projelerini oluşturduğunu aktardı. Çaka, vakıfla ilgili şu bilgileri verdi: “Vakıf, bugüne kadar 20 binden fazla öğrenciye burs imkanı sağladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 17 bini aşkın öğrencisinin yüzde 51’inin kadın olmasıyla bölgesel kalkınmanın ve eğitimde eşitliğin simgesi haline geldi. IC Kariyer Köprüsü Projesi altındaki ‘Zirvenin Şefleri’ programı, gastronomi öğrencilerine uygulamalı atölyelerle nitelikli eğitim sağladı ve 36 mezunun doğrudan IC Hotels bünyesinde istihdam edilmesini sağladı. İskenderun Yaşam Atölyeleri ise depremden etkilenen kadınlara mesleki beceriler kazandırarak ekonomik güçlenmeyi destekledi.”
“Avrupa’da çok büyük yatırım fırsatları var”
IC Holding’in küresel ayak izini dünyanın 4 kıtasına genişlettiğini dile getiren Can Çaka, “Dünyanın farklı coğrafyalarında simge projelere imza atıyoruz. Bu projelerimizin her biri bizim için ayrı bir referans kaynağı. Yollar, köprüler, havalimanları, altyapı projeleri konusunda dünyadaki farklı fırsatları inceliyoruz. Vietnam ve Suudi Arabistan’daki havalimanı projelerimiz devam ederken, Atina Havalimanı’nın genişletilmesi projesinde yer almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendimizi çok sektörlü bir yatırım grubu olarak nitelendiriyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde hem farklı sektörlerde yatırımlar yapabiliriz hem de özellikle küresel ölçekte yeni pazarlarda projeler üstlenebiliriz” dedi. Özellikle Avrupa’da başta enerji ve havaalanları olmak üzere önemli altyapı yatırımları olacağını vurgulayan Çaka, bu bölgedeki fırsatlara dikkat çekti.
‘İş’te Eşit Kadın’ sertifika programına girdi
Kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almasının aynı zamanda çok güçlü bir ekonomik kazanım olduğunu belirten Can Çaka, “Bu anlayışla, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle yürütülen ‘İş’te Eşit Kadın Sertifika Programı’na dahil olduk. Denetim sürecini 89 puan gibi yüksek bir skorla tamamlayarak, bu sertifikayı almaya hak kazandık Denetim kapsamında, politikalarımız, işe alım ve terfi sistemlerimiz, ücret eşitliği, tedarik zinciri yönetimi, taciz ve ayrımcılığa karşı önleyici mekanizmalar gibi pek çok alan detaylı biçimde değerlendirildi” dedi.