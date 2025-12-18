IC İçtaş İnşaat Romanya’da gücünü artırıyor: Proje portföyü 880 milyon Euro’ya ulaştı

IC İçtaş İnşaat, Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi (CFR SA) ile yaklaşık 420 milyon Euro tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Şirket, geçtiğimiz haziran ayında aynı hattın Lot-4 bölümünü üstlenmesinin ardından, Craiova–Caransebeș demiryolu hattının Lot-6 kesiminin inşasını da portföyüne ekledi. Bu yeni sözleşmeyle birlikte IC İçtaş’ın Romanya’daki toplam proje büyüklüğü 880 milyon Euro seviyesine ulaştı.

TEN-T kapsamında stratejik proje

Proje, Trans-Avrupa Ulaşım Ağı (TEN-T) içerisinde yer alan Doğu Akdeniz Koridoru’nun modernizasyonu açısından kritik önem taşıyor. IC İçtaş İnşaat, bu yatırımla Romanya’nın Avrupa Birliği ulaşım ağıyla entegrasyonunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ulaşım altyapısına katkı sunmayı hedefliyor.

“Avrupa’nın ulaşım altyapısına değer katıyoruz”

IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, yeni sözleşmenin şirketin uluslararası yetkinliğini ve Türk mühendisliğine duyulan güveni ortaya koyduğunu belirtti. Dönmez, yenilikçi çözümler ve yüksek kalite standartlarıyla Avrupa’nın ulaşım altyapısının modernizasyonuna katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

37 kilometrelik hatta kapsamlı yenileme

Toplam 75 ay sürecek Lot-6 projesi kapsamında 37 kilometrelik hat rehabilite edilecek. EPC modeliyle yürütülecek projede tünel, köprü, istasyon modernizasyonu ile elektrik, mekanik ve sinyalizasyon işleri IC İçtaş İnşaat tarafından gerçekleştirilecek. Proje tamamlandıktan sonra 10 yıl süreyle garanti yükümlülüğü de devam edecek.