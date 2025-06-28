IC İçtaş İnşaat, Romanya’nın demiryollarını yenileyecek

IC İçtaş İnşaat'tan ya­pılan açıklamaya göre, yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle hattın Drobeta Turnu Severin-Baile Herculane arasın­daki 42 kilometrelik bölümde ray sistemlerinin yanı sıra peronla­rın, elektrik, sinyalizasyon ve gü­venlik altyapısı yenilenecek.

Ulaştırma alt yapısında en büyük yatırım

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021-2027 Ulaştır­ma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon euro değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sü­recinde önemli yatırımlar arasın­da yer alıyor. Yatırımın, Roman­ya'nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ula­şım ağının entegrasyonunun sağ­lanması ve sürdürülebilir ulaşı­mı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demir yolu altyapı­sı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje kapsamında, hattın ilgi­li bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale ge­tirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün mo­dernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları ger­çekleştirilecek

Türk mühendisliğini temsil edecek

IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez,söz konusu ihalenin konsorsiyumun bu alandaki gücünün ve uzmanlığının somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Avrupa ulaşım ağında stratejik öneme sahip bu hattın modernizasyonunda, demir yolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı coğrafyalarda projelere imza atarak Türk Mühendisliğini temsil eden öncü markalar arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek" dedi.