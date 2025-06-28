IC İçtaş İnşaat, Romanya’nın demiryollarını yenileyecek
Romanya Ulusal Demiryolla¬rı Şirketi CFR SA tarafından Craiova, Drobeta Turnu Severin ve Caransebeș şehirlerini birbi¬rine bağlayan demiryolu hattı¬nın yenilenmesine yönelik iha¬leyi, IC İçtaş-Rotary Constructii MentenantA S.A. konsorsiyumu kazandı.
IC İçtaş İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle hattın Drobeta Turnu Severin-Baile Herculane arasındaki 42 kilometrelik bölümde ray sistemlerinin yanı sıra peronların, elektrik, sinyalizasyon ve güvenlik altyapısı yenilenecek.
Ulaştırma alt yapısında en büyük yatırım
Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021-2027 Ulaştırma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon euro değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sürecinde önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Yatırımın, Romanya'nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ulaşım ağının entegrasyonunun sağlanması ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demir yolu altyapısı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Proje kapsamında, hattın ilgili bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale getirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün modernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek
Türk mühendisliğini temsil edecek
IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez,söz konusu ihalenin konsorsiyumun bu alandaki gücünün ve uzmanlığının somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Avrupa ulaşım ağında stratejik öneme sahip bu hattın modernizasyonunda, demir yolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı coğrafyalarda projelere imza atarak Türk Mühendisliğini temsil eden öncü markalar arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek" dedi.