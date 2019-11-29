IC İçtaş'ın Rusya'daki otoyol projesini Putin açtı

29 Kasım 2019

Türkiye’de ve dünyada üstlendiği önemli projelerle dikkat çeken IC İçtaş İnşaat, Rusya Federasyonu’nun en büyük yatırımlarından biri olan ve iki büyük şehrini birbirine bağlayan “M-11 Moskova – St. Petersburg Ekspres Yolu” projesinin 169 km’lik 7. ve 8. kesimlerinin inşaatını tamamladı. Projenin açılış töreni Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Törene IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen de katıldı.

“Türk mühendisliğinin gücünü bir kez daha gösterdik”

M-11 projesi ile Rusya’nın iki önemli şehri Moskova ve St. Petersburg’u birbirine bağladıklarını ifade eden IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen konuyla ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Pulkovo Uluslararası Havalimanı ve WHSD-Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu projelerimizin ardından Rusya’da üçüncü projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. M-11 ile Türk mühendisliğinin gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Diğer taraftan art arda başarı ile imza attığımız bu projeler, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı modelindeki gücümüzün de bir göstergesi.”

Moskova ve St. Petersburg’u birbirine bağlayacak

Tamamı 669 km. olan ve 150 km/s tasarım hızına göre projelendirilen “M-11 Moskova – St. Petersburg Ekspres Yolu” iki büyükşehir arasındaki hızlı otomobil ulaşımını sağlayacak. Rusya’nın uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen ve 1A kategorisine sahip ilk karayolu projesi olan M-11, aynı zamanda “Merkezi Çevreyolu” ve “Moskova – Nijniy Novgorod – Kazan” karayolu ile “Kuzey Avrupa – Batı Çin” ulaşım koridorunun da bir parçası olacak.

IC İçtaş İnşaat, toplam uzunluğu 169 km olan 7. ve 8. kesimlerin inşaatı kapsamında 62 adet köprü, 1 adet tünel, 3 adet köprülü kavşak ve 3 adet ödeme noktası inşa etti. Proje kapsamında 1.175.000 ton asfalt serilirken, toplam 26.200.000 m3 toprak işi, 180.000m3 beton ve 2.400.000 m3 asfalt işi gerçekleştirildi.