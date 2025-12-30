IC Mutluluk Harekatı binlerce çocuğa umut oldu

IC Holding, grup şirketleri ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle yürütülen IC Mutluluk Harekatı, her yıl yeni yıl öncesinde çocukların hayallerini dilek kartlarına taşıyor ve gönüllüler aracılığıyla hediye olarak ulaştırıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı paydaşlığında yürütülen proje, kurumsal gönüllülüğü toplumsal faydayla buluşturan sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk modeli olarak konumlanıyor.

2018’de “Dilekler gerçek olsun” mottosuyla başlayan hareket, bugüne kadar binlerce çocuğun yeni yıl hayalini gerçekleştirdi. 7 yıl içinde 14 bin gönüllü çalışan, hediyelerin hazırlanması ve okullara ulaştırılması sürecine katkı sundu.

Dilek kartından umuda

Proje sürecinde gönüllüler okulları ziyaret ederek çocuklara yeni yıl dileklerini soruyor. Çocukların yazdığı dilek kartları IC Holding ve bağlı şirketlerin ofislerinde yer alan yılbaşı ağaçlarına asılıyor.

Çalışanlar kartlardan bir dilek seçerek, çocuğun istediği hediyeyi alıp paketliyor ve İnsan & Kültür ekiplerine teslim ediyor. Ardından hediyeler yine gönüllüler tarafından çocuklara ulaştırılıyor.

Çocukların en çok istediği hediyeler arasında oyuncak bebekler ve uzaktan kumandalı arabalar yer alırken; dikkat çeken farklı dilekler arasında bilye seti, futbolcu forması, yapay zeka robotu, mini mikroskop ve bilim-deney setleri bulunuyor.

“Dayanışma kültürünü büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz”

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, hareketin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Küçük bir dileğin nasıl büyük bir mutluluğa dönüştüğünü her yıl yeniden görüyoruz. Dayanışma kültürünü büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz.”

IC Holding İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy ise projeyi kurumsal gönüllülük anlayışının en güçlü yansımalarından biri olarak nitelendirdi: “Bu proje yalnızca bir hediye değil; bir çocuğun hayaline ortak olmak demek. Kültürü yeni nesillere aktaracağız.”