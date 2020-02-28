İç pazar daralınca çimento sektörü ihracata yöneldi

28 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA – Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek firma faaliyetleri ve sektör ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bursa Çimento Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Osman Nemli, kapasite kullanım oranlarının yüzde 50’lerde seyretmesi ve sabit maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle sektörün ihracata yöneldiğini kaydetti. Nemli, “İhracat çok arttı ama sektör olarak aramızdaki kıyıcı rekabetten dolayı ihracatta ortalama ton başına 4 dolar kaybımız var. 2019 sonu yılsonu kaybı yaklaşık 25 milyon ton olacak. Daha fazla ihracat yapmak için 100 milyon doları sadece aracı şirketlerin cebine koyduk diyebiliriz” dedi.

Bursa Çimento olarak son yıllarda yeni Pazar olanaklarını değerlendirdiklerini belirten Nemli, ihracatın yaklaşık 8 kat yükseldiğini, Yunanistan’ın yanı sıra Ukrayna ve Afrika’ya da çimento gönderdiklerini aktardı. Bu yıl üretimin yüzde 10’u üzerinde ihracat yapacaklarını ifade eden Osman Nemli, Bursa Çimento olarak teknoloji yenileme yatırımlarını sürdürmeyi, mevcut regülasyonların altında üretim yapsalar da gelecekte gündeme gelecek karbon emisyon kotalarına bugünden hazırlanmayı hedeflediklerini anlattı.