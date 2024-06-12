ICA'dan otoyol çalışanlarına özel farkındalık kampanyası

Trafik güvenliğini etkin şekilde yönetmeye çalışırken, bir yandan da sürücülerin trafik işaretlerine uymasını beklediklerini dile getiren Operasyon Direktörü Engin Erdoğmuş, "Yaptığımız simülasyonlarla emniyet kemerinin aktif bir şekilde kullanılmasını ve nasıl etkin önlemler aldığını gösteriyoruz. Bir yandan da tabii farkındalık eğitimi veriyoruz. Bu etkinlikte ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıp, özellikle bayramdan önceki bu süreçte trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2023'te 6 bin 548 ölümlü kaza yapıldı

Yol Güvenliği Eğitmeni Yıldıray Şevket Tanrıkulu da Türkiye'de 2023'te ölümlü kaza verisinin 6 bin 548 olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Buradaki en önemli sebep, yüksek hız ve devamında emniyet kemeri olarak devam ediyor. Emniyet kemeri çok önemli. Tüm koltuklarda zorunlu ama özellikle bir otomobil ya da ağır vasıta çevirdiğimizde emniyet kemerini doğru takmadığını görüyoruz. Özellikle çarpmalarda ve devrilme esnasında sizi koltukta sabit tutabilecek tek şey emniyet kemeridir ve emniyet kemeri takma, özellikle doğru takmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Araç ekipmanlarını sabitlemek hayat kurtarır

Tanrıkulu, bayram tatiline dikkati çekerek, araçlarda sabit olmayan malzemelerin bulunmasının da en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirdi. Bu malzemelerin olası kazanın etkisiyle 20-30 kilogramlık bir ağırlığa çıktığını aktaran Tanrıkulu, bunun yaralanma ya da ölüme sebebiyet verdiğini, bu nedenle araçtaki ekipmanlarının sabit olmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.