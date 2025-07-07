ICBC Turkey, Türkiye’de resmî RMB Takas Bankası olarak yetkilendirildi

ICBC Turkey, Çin Yuanı'nın Türkiye’deki takas işlemleri için resmî yetkili kurum oldu.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, ICBC Turkey, Çin Yuanı’nın (RMB) Türkiye’deki resmî takas bankası olarak yetkilendirildi.

Yetkilendirme kararı, RMB'nin sınır ötesi kullanımının yaygınlaştırılması ve Kuşak ve Yol Girişimi’nin yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, aynı zamanda iki ülke arasındaki yerel para birimleriyle ticaretin önünü açarak ekonomik ilişkileri daha da derinleştirecek.

2015 yılında Türkiye'de faaliyete geçen ve ülkedeki en büyük Çin sermayeli banka olan ICBC Turkey, bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, yatırım ve proje finansmanına kadar geniş bir ürün portföyü sunuyor.