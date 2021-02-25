İçdaş, üç adet gemi ihraç edecek

İçdaş, gerçekleştirdiği ihracat ile yurt ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürüyor. Son olarak 3 adet gemi ihracatı için anlaşan İçdaş, Çanakkale Biga Tesisleri’ndeki tersanesinde üreteceği gemileri planlanan tarihlerde alıcılara teslim etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre İçdaş, 110 metre boyunda, 18 metre genişliğinde, Wartsila marka 3000 KW ana makinaya sahip 7700 DWT LNG Ready Paslanmaz Kimyasal Tankerin satışı için Alman GEFO Gesellschaft Für Oeltransporte MBH firması ile kontrat imzaladı. Geminin teslim tarihi Ağustos 2021 olarak planlandı.

İçdaş, 2018 yılında İÇDAŞ-29 isimli 7500 DWT paslanmaz kimyasal tankerin Alman GEFO firmasına satışıyla ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlamıştı.

Ayrıca İçdaş, Çanakkale Biga İçdaş Tersanesi’nde üretilmek üzere, İtalyan ME MaritTima Emiliana SPA (Amoretti Group) firması ile 2 adet 90 metre boyunda, 16 metre genişliğinde, MAN 2555 KW ana makinaya sahip 4500 DWT Paslanmaz Kimyasal Tanker inşası için kontrat imzaladı. Gemilerin ilk teslim tarihi Temmuz 2022, ikinci teslimi ise Eylül 2022 olarak planlandı.