İddia: Türkiye Varlık Fonu'dan yeni Turkcell hamlesi! Hisseleri devralabilir
Türkiye Varlık Fonu, hâkim hissedar olduğu Turkcell'de paylarını artırmayı planlıyor. Fonun Rus milyarderlere ait LetterOne Holdings SA'nın Turkcell'deki hisselerini satın almayı değerlendirdiği bildirildi.
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Yaptırım uygulanan Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'e ait LetterOne Holding'in Turkcell'deki hisseleri el değiştirebilir.
Bloomberg News'in haberine göre hâkim hissedar Türkiye Varlık Fonu, LetterOne'ın yüzde 19,8'lik hissesini satın almayı değerlendiriyor.
Hisselerin cari piyasa fiyatı yaklaşık 1,3 milyar dolar.