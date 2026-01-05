idenfit, Avrupa’daki büyüme hedeflerini İtalya pazarına taşıdı

Yeni nesil bulut tabanlı insan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımı idenfit, İtalya’nın önde gelen güvenlik çözümleri şirketi Eter Biometric Technologies ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliğiyle, İtalya’daki işletmelerin İK süreçlerini dijitalleştirerek uçtan uca yönetmeye başladığını duyurdu.

idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, küresel vizyonlarının altını çizerek şunları söyledi: “İtalya’daki işletmelerin insan kaynakları ve işgücü yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli ve şeffaf bir yapı kurmalarını sağlıyoruz. Yerel partner işbirlikleriyle Avrupa’daki operasyonlarımızı sahaya dokunan çözümlerle sürdürüyoruz. Global çözümlerimizi Eter Biometric gibi yerel uzmanlıklarla desteklemekten ve İtalya iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

“İK profesyonellerine yalnızca zaman kazandırmıyoruz”

2020 yılından bu yana İK teknolojileri alanında öncü bir konuma yükselen idenfit, işletmelere Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), vardiya planlama, izin yönetimi ve bordro süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetme imkanı tanıyor. Modüler yapısı sayesinde işletmeler, en karmaşık vardiya sistemlerini ve operasyonel iş süreçlerini hatasız bir şekilde dijital ortama taşıma fırsatı buluyor.

idenfit’in Kurucu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “Eter Biometric Technologies’in teknolojik donanım uzmanlığını, kendi yazılım gücümüzle birleştirerek bölgedeki işletmelere hem yasal uyumluluk hem de yüksek veri güvenliği sağlayan bir altyapı sunuyoruz. 360 derecelik bütüncül yaklaşımımız, İK profesyonellerine yalnızca zaman kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda analitik raporlama araçlarıyla stratejik karar alma süreçlerini destekliyor” dedi.

“Yöneticilerin üzerindeki operasyonel yükü minimize ediyoruz”

Nazım Onur Bayındır, platformun sunduğu teknik avantajların çalışan deneyimine etkisini şu sözlerle vurguladı: “Bulut tabanlı altyapımız sayesinde verileri sadece güvenli bir şekilde saklamakla kalmıyor, İK süreçlerine tam bir şeffaflık getiriyoruz. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu mobil uygulama ile çalışanları sürecin pasif birer parçası olmaktan çıkarıp, yönetimin aktif paydaşı haline getiriyoruz. Özellikle 'self-servis İK' yaklaşımımız, İtalyan çalışanların izin taleplerinden vardiya takibine kadar tüm işlemlerini saniyeler içinde kendi mobil cihazlarından gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu hem çalışanın işyerindeki aidiyetini artırıyor hem de yöneticilerin üzerindeki operasyonel yükü minimize ediyor.”

“Bu işbirliği, yerel dinamiklere uyum sağlama kabiliyetimizin en somut göstergesi”

idenfit’in sektördeki konumuna ve gelecek hedeflerine de değinen Nazım Onur Bayındır, “Modern şirketlerin karmaşık ihtiyaçlarına modüler çözümler sunarken, popüler uygulama ve donanımlarla entegre olabilen esnek yapımızla fark yaratıyoruz. İş dünyasının dijital dönüşümüne esnek ve bütüncül bir yönetim kültürüyle yön verirken; İtalya’daki işletmelere güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir İK altyapısı sunuyoruz. Eter Biometric Technologies ile imzaladığımız bu stratejik ortaklık, sadece bir teknoloji transferi değil; idenfit’in Avrupa pazarındaki kalıcı varlığının ve yerel dinamiklere uyum sağlama kabiliyetinin en somut göstergesi” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Temel amacımız, yenilikçi ve öncü kimliğimizi koruyarak idenfit’i küresel yazılım endüstrisinin en saygın markalarından biri haline getirmek. İnsan kaynakları ve işgücü planlamasında dünyanın en iyi 10 yazılım çözümünden biri olma vizyonuyla, teknolojiye yatırım yapmaya ve küresel başarılarımıza yenilerini eklemek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."