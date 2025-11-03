idenfit, Unleash World 2025 sahnesinde yeni nesil İK çözümlerini tanıttı

İnsan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımı idenfit, İK teknolojilerinin dünya çapındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan Unleash World’de bu yıl ikinci kez Gold Partner oldu. 20-22 Ekim’de Paris'te düzenlenen etkinlik, dünya genelinde 250’den fazla marka ve 5 binin üzerinde profesyoneli buluşturdu. Etkinliğe küresel güvenlik çözümleri şirketi Suprema ile birlikte katılan idenfit ise bu işbirliğiyle uluslararası büyüme vizyonunu güçlendirirken yeni nesil ürünlerini tanıtarak global sahnedeki varlığını bir kez daha pekiştirdi.

“Bu işbirliği, global büyüme yolculuğumuzda stratejik bir adım”

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, şu ifadeleri kullandı: “Unleash World, İK teknolojilerinin kalbinin attığı yer. Bu yıl ikinci kez Gold Partner olarak yer almak, idenfit’in global büyüme yolculuğunda stratejik bir adım oldu. Etkinliğe Suprema ile birlikte katılarak insan kaynakları yönetimindeki güvenli, akıllı ve entegre çözümlerimizi tanıttık. Amacımız, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil; kurumların geleceğini inşa eden bir değer olarak konumlandırmak.”

“İşgücü yönetiminde yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyoruz”

Nazım Onur Bayındır, “Bu yılki buluşmada, güvenlik teknolojilerinde uzman Suprema ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle dikkat çektik. Suprema’nın biyometrik güvenliğin yanı sıra, zaman ve devam takip sistemleri konusundaki uzmanlığı ile idenfit’in bütünleşik İK yönetim altyapısını bir araya getirerek kurumlara daha güvenli, ölçülebilir ve verimli bir dijital dönüşüm deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Özellikle birden fazla lokasyonda vardiyalı çalışan şirketler için, yüksek doğrulukta veri toplama ve analiz etme imkanı sağlayarak, işgücü yönetiminde yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

idenfit, yeni nesil çözümlerini tanıttı

idenfit, Unleash World 2025’te yeni nesil çözümlerini tanıttı. Bunların başında Performans yönetimi modülü ve yapay zeka destekli işe alım çözümü Hiringoz yer alıyor. Performans Yönetimi Modülü; OKR (Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar), KPI (Anahtar Performans Göstergesi), bireysel hedef takibini, 360° değerlendirme fırsatını tek bir sistemde entegre ederek kurumların performans odaklı bir kültür oluşturmasına katkıda bulunuyor.

Hiringoz ise ekiplere özel bir yapay zeka destekli işe alım profesyoneli kazandırarak operasyonel yükün %74’ünü devralıyor. Böylece işe alım süreçlerinde hız, objektiflik ve strateji kazandırıyor. Bu sayede şirketler, doğru adayı doğru pozisyonla eşleştirerek hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar elde ediyor.

“Sürekli gelişen ve yenilenen bir altyapıya sahibiz”

İnsan kaynakları yönetimine bütüncül bir bakış açısı getirdiklerinin altını çizen idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “Amacımız kurumların personel devam kontrol sisteminden (PDKS) performans yönetimine, bordrodan izin takibine kadar tüm İK süreçlerini tek bir dijital platformdan yönetmesini sağlamak. Bulut tabanlı ve modüler yapımız sayesinde, şirketler büyüdükçe biz de onlarla birlikte ölçeklenip ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyoruz. Modern iş dünyasının dinamiklerine uygun olarak sürekli gelişen ve yenilenen bir altyapıya sahibiz. Verimlilik, güvenlik ve şeffaflık bizim için sadece teknik hedefler değil; aynı zamanda iş yapış biçimimizin temelini oluşturuyor” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Sunduğumuz birinci sınıf hizmetlerle, müşteri memnuniyetini merkeze alarak kullanıcılarımıza kapsamlı ve kesintisiz bir destek sunuyoruz. Ücretsiz güncellemelerle en verimli çözümlere erişmesini sağlıyoruz. Her kullanıcının beklentilerine tam olarak uyan esnek ve özel çözümlerimizle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tüm bu avantajlarımızla iş süreçlerini kolaylaştırırken, verimliliği artırıyor ve en ideal çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz.”