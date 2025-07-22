idenfit ve Sistem Global iş birliği ile KOBİ’lere özel dijital İK çözümü

Finansmana Erişim, Vergi, Mevzuat & Uyum, Globalleşme, Ar-Ge ve Patent alanlarındaki geniş hizmet yelpazesiyle KOBİ’ler başta olmak üzere katma değerli üretim hedefleyen her ölçekten şirkete büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, stratejik yatırımcısı olduğu bütüncül insan kaynakları yönetimi yazılım platformu idenfit ile KOBİ’lere insan kaynakları süreçlerinde ücretsiz dijital dönüşüm fırsatı sunuyor. KOBİ’lerin kalkınması ve katma değer üretimi ekseninde 30 yıldır faaliyet gösteren Sistem Global, geçtiğimiz yıl eylül ayında yatırım yaptığı idenfit ile farklı ölçek ve ihtiyaçlara sahip KOBİ’lere özel dijital çözümler geliştirdi. Sistem Global’in bugüne dek hizmet verdiği 15 bini aşkın KOBİ ile edindiği birikime dayanarak geliştirilen KOBİ Paketleri, idenfit’in tüm İK ve işgücü yönetimi süreçlerine çözüm sunan bulut tabanlı platformunda kullanıma açıldı.

Serinin giriş seviyesi olan Mikro Paket, tüm KOBİ’lerin ücretsiz olarak kullanabileceği şekilde erişime açıldı. Bu paket kapsamında dijital özlük yönetimi, izin ve vardiya planlaması, zimmet takibi ve belge yönetimi gibi temel insan kaynakları fonksiyonları dijital ortama taşınıyor. Böylece, insan kaynakları profesyonellerinin operasyonel iş yükü azalırken, yasal uyumluluk ve süreç takibi de tek platform üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

İleri seviye çözümler sunan Pro Paket’te ise dijital imza, performans ve OKR yönetimi, yapay zekâ destekli işe alım asistanı, bordro sistemleri, öğrenme yönetimi altyapısı ve yan haklar yönetimi gibi kapsamlı modüller yer alıyor. Bu modüller sayesinde, işletmelerin insan kaynakları yönetimi baştan sona dijitalleşiyor ve daha sürdürülebilir bir işleyişe kavuşuyor.

“10 çalışandan 7’si KOBİ’ler tarafından istihdam ediliyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “KOBİ’ler, Türkiye’de ekonominin temelini oluşturuyor. Bir işte çalışan 10 kişiden 7’si, KOBİ’ler tarafından istihdam ediliyor. Tam da bu nedenle, insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşmeye en çok ihtiyaç duyan grubun KOBİ’ler olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda devreye aldığımız ‘KOBİ Paketleri’nin, bir KOBİ'nin İK süreçlerindeki dijital özlük yönetimi, izin ve vardiya yönetimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak mikro paketini tüm KOBİ’lere ücretsiz sunuyoruz. İhtiyaçları çeşitlenen KOBİ’ler, idenfit’in KOBİ Paketi veya Pro Paket gibi daha kapsamlı çözümlerine esnek fiyatlama modelleriyle erişebiliyor. En kapsamlı paketimiz olan Pro Paket, dijital imza, OKR ve performans yönetimi, yapay zekâ destekli işe alım asistanı, bordro, eğitim yönetimi sistemi ve yan haklar modülü gibi tüm iş fonksiyonlarını destekleyen çözümler vaat ediyor” dedi.

KOBİ Paketleri’ndeki çözümlerin geliştirilme sürecinde Sistem Global’in KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik tecrübesinden yararlanıldığını ifade eden Nazım Onur Bayındır, “1996’dan bu yana Türkiye’deki KOBİ’lerin iş modellerini yenilikçi yaklaşımlarla yeniden ele alabilmesi ve uluslararası pazarlara açılabilmesi için hizmet veren Sistem Global’in KOBİ’lerin iş yapış biçimleri, öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri konusundaki içgörüleri, idenfit’teki bütüncül yaklaşımla birleşti ve gerçek ihtiyaçlara cevap veren, KOBİ’lerin mali ve operasyonel beklentilerine doğrudan çözüm sunan paketler geliştirdik. Stratejik yatırımcımız Sistem Global’in desteği sayesinde ürün süreçlerinin tamamında KOBİ’nin hayatını mercek altına aldık, KOBİ’nin bakış açısını benimsedik. Önümüzdeki süreçte idenfit’in pazardaki erişimini genişletmeyi, satış potansiyelini artırmayı ve sürdürülebilir bir fayda modeli oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

KOBİ odaklı kalkınmaya kaldıraç

Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu ise, “İnsan kaynakları teknolojileri pazarı, dünya genelinde 2024 yılı itibarıyla 40 milyar dolarlık hacmi aştı ve önümüzdeki yedi yıl içinde iki katına çıkması öngörülüyor. Sistem Global olarak bu alandaki gelişmelerin, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırarak katma değer üretme kapasitesini artıracak yüksek potansiyel barındırdığına inanıyoruz. Danışmanlık tabanlı iş servislerimizi teknolojiyle entegre eden bir yapı kurma vizyonuyla; bugüne kadar farklı alanlarda teknoloji yatırımları gerçekleştirdik. İnsan kaynakları teknolojileri de Türkiye’nin KOBİ odaklı kalkınmasında kaldıraç görevi göreceğine inandığımız, bu nedenle uzun süredir önceliklendirdiğimiz stratejik bir yatırım alanı. Bu yaklaşım doğrultusunda, insan kaynakları yönetimini dijitalleştirme konusundaki güçlü vizyonu ve kullanıcı dostu, ölçeklenebilir çözümleriyle öne çıkan idenfit’e yatırım yaptığımızdan bu yana sadece finansman desteği sağlayan bir yatırımcı olmanın ötesinde ‘stratejik yatırımcı’ olmaya ve beraber üretebileceğimiz katma değere odaklandık. Aynı zamanda stratejik kurumsal yatırımın etkisi konusunda da ülkemizde örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı hedefledik. Sistem Global’in 30 yılı aşkın süredir KOBİ’lerin ihtiyaçları ve iş yapış biçimleri konusundaki birikimini, idenfit ekibiyle hızla ve etkin biçimde paylaşarak, KOBİ’lerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren, geleceğe dönük bir çözümü birlikte geliştirdik. Bu sürecin parçası olmaktan büyük bir heyecan ve motivasyon duyuyor, emeği geçen tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum” dedi.