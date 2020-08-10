IDENTECH CEO’su Özdilek: COVID-19, dijital dönüşüm ihtiyacını acil hale getirdi

10 Ağustos 2020

IDENTECH A.Ş yazılım firmasının CEO’su aynı zamanda avukat olan Hafize Özdilek; günümüzde çok moda olan dijital kimlik olayının firması ile nasıl entegre olduğunu anlattı.

IDENTECH'in kimlik doğrulama ihtiyacının olduğu sektörlerde teknik çözümler geliştiren bir firma olduğunu söyleyen Özdilek, "IDENTECH, Türkiye’nin de zaman zaman gündemine gelmekte olan Terörizmin Finansmanı ve Kara Para ile Mücadele Mevzuatı (AML) mevzuatı, müşterini tanı mevzuatı (KYC mevzuatı), nihai gerçek sahiplik mevzuatı (UBO mevzuatı) gibi uluslararası finans piyasalarında yer alan ve Türk bankalarının uymak zorunda oldukları regülasyonlara uyumu sağlamak ve aynı zamanda iş yapış şeklini değiştirerek kağıtsız bir çalışma ortamına geçmek, bu suretle aynı zamanda çevreyi korumak ve iş verimliliğini arttırmak için dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek amacıyla kuruldu" ifadelerini kullandı.

COVID-19 sürecinin dijital dönüşüm ihtiyacını çok acil bir hale getirdiğini vurgulayan Hafize Özdilek, "Birçok firma çeşitli çözümlerle uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan doğrulama gibi iş modellerine geçmeye başladı. IDENTECH çözümleri ve ürünleri tam bu noktada şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının bu dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşıladı. Örneğin banka hesaplarının uzaktan açılması, sigorta poliçelerinin uzaktan yapılması, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin uzaktan yapılması gibi." dedi.

IDENTECH CEO’su Özdilek sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyada özellikle kimliksiz mültecilerin kimliğe kavuşturulması ve insani yardımlardan, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması ve takibi için yapılan ID2020 projesi ile tanınmaya başlayan dijital kimlik ile artık insanlar birbirinden farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacak, birbirinden farklı çeşitli platformlarda örneğin bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi yerlerde tek bir dijital kimlik ile tanınacaklar. Dijital kimlik entegrasyonu olan herhangi bir platformda bir kez kayıt olmakla sonraki tüm platformlarda ek bir işleme gerek kalmadan işlerini halledebilecekler ancak tüm bunları yaparken de kimlik verileri tamamen kendilerinin kontrolünde olacak. Bu nedenle bir yandan dijital kimlik artık kişisel verileri daha fazla güvene alma ve kişilerin verilerini kendilerinin yönetmesine imkan sağlarken, diğer yandan kimlik hırsızlıklarından kaynaklı dolandırıcılık vakaları ortadan kaldırılacak. Dijital kimliğin dijital dönüşüm teknolojileri ile entegre edilmesi ile de insanlar artık fiziken bir yerde bulunmaya gerek olmadan kimlik doğrulama gerektiren her işlemde bulundukları yerden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilir hale gelecekler. Bunu yapmak için de IDENTECH geleceğin teknolojisi olarak gösterilen blok zinciri teknolojisini kulanıyor ve kimlik verisinin hiçbir yerde değiştirilmediğini garanti altına alıyor. Bu nedenle çok yakında yurtdışı örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de şubesiz bankalar, fiziki bir çatı altında olmadan işletilen sigorta acenteleri, fiziken bulunmaya gerek olmadan işlem yapan tapu daireleri gibi hayatın çok sayıda alanını kapsayan faaliyetleri görebileceğiz. IDENTECH de burada hem bu hizmetleri sunanlara en kaliteli ürün ve hizmeti, hem de vatandaşların en iyi hizmeti en güvenli şekilde almalarını sağlamaya destek olmayı ve bu alanda Türkiye’nin lider firmalarından biri olmayı hedefliyor."