İETT'nin ihalesine en iyi teklif Otokar'dan
İETT Genel Müdürlüğü'nün otobüs bakım ihalesinde en iyi fiyat teklif Otokar'dan geldi.
Otokar, İETT Genel Müdürlüğü'nün 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyatı verdiğini açıkladı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, ihale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun bekleneceği belirtildi.
Söz konusu ihale bedeli 606 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakamın şirketin 2020 yılı hasılatının yüzde 21'ine karşılık geldiği ifade edildi.