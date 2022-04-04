IFC’den Kordsa’ya 110 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC açıklamasına göre, sağlanacak finansman Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişlerini sağlamada hayati önem taşıyan Kordsa gibi şirketler için kritik önem taşıyor.

Küresel otomotiv, havacılık, uzay ve inşaat sektörleri için lastik takviye malzemeleri ve kompozitler üreten, merkezi Türkiye'de bulunan ve ihracata dayalı bir firma olan Kordsa, IFC fonlarını, yeni teknolojiler de dahil olmak üzere, araştırma ve geliştirmeyi artırmak, katma değeri yüksek üretimde üretimi genişletmek ve enerji verimliliğini artırmak için kullanacak.

Bu fonlamanın firmanın küresel otomotiv ve havacılık değer zincirlerine entegrasyonunun güçlendirilmesine, ürün yelpazesini genişletmesine ve üretkenliğini ve rekabet gücünü arttırılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Türk firmalarının uzun vadeli krediye erişimi devam etmeli

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, Türk firmalarının dalgalanan küresel ekonomide uzun vadeli krediye erişiminin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Dupoizat, "IFC'nin finansmanı, yenilikçi bir küresel firmayı değer zincirini yukarı taşımada ve verimliliğini artırmada desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye'nin imalat sanayisini güçlendirmek, vasıflı istihdam yaratmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak adına kritik rol almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ali Çalışkan ise "IFC, Kordsa'nın büyümesini destekleyen uzun vadeli bir ortaktır. Kompozit ve lastik güçlendirme sektörlerinde sunduğumuz yüksek teknolojili ürün ve çözümlere yolculuğumuzda IFC ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın içinden geçtiği zorlu zamanlara rağmen, büyümek için cesur adımlar atıyor ve IFC'nin güveniyle cesaretleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, Kordsa ve bünyesinde bulunduğu Sabancı Holding uzun süredir IFC ile işbirliği içinde bulunuyor. IFC, daha önce Latin Amerika ve EMEA'daki büyümesini desteklemek için Kordsa'yı finanse etti ve Sabancı Holding'in bankacılık ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki iştiraklerini destekledi.

Türkiye, taahhüt açısından IFC'nin en büyük ikinci ülkesini temsil ediyor. IFC, Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’de 4,3 milyar doları aşan taahhüdü ile 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de özel sektör gelişimini destekliyor.