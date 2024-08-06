IFCO, modaya yön verenleri İstanbul’da buluşturacak

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Ha­zır Giyim ve Moda Fuarı IF­CO, İstanbul Hazır Giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birliği (İH­KİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenleniyor.

300’ün üzerinde kadın, erkek ve çocuk gi­yimden, denim ve spor giyime, de­ri ve kürk konfeksiyondan ayak­kabıya kadar tüm ürün grupların­daki firmaların bir araya geleceği IFCO, yurt dışında sektör ticareti­nin yoğun olduğu 100’ün üzerinde ülkeden alım grupları ile binlerce seçkin ziyaretçiyi İstanbul’da bu­luşturacak.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mus­tafa Paşahan, sektörün yıllarca IFCO gibi bir fuara kavuşmanın hayalini kurduğundan söz etti. “Biz yola çıktığımızda yapamaz­sınız, olmaz gibi birçok olumsuz söylemle karşılaştık; ancak buna rağmen sektörümüzün tüm pay­daşlarını bir araya getirerek yapı­lamayanı yaptık” diyen Paşahan, bugün IFCO gibi bir marka yarat­mış olmanın gururunu yaşadıkla­rını ifade etti.

“IFCO prestijli fuarlar kapsamına alınmalı”

Bu sezon 6’ncısı düzenlenecek IFCO’nun, Avrupa’nın en büyük Hazır Giyim ve Moda Fuarı oldu­ğunu söyleyen Mustafa Paşahan, ilk düzenlenişinde yüzde 50 dev­let desteği kapsamına alındığını ve uluslararası fuarlar takvimin­de ilk sıralarda yer alma başarısı­nı gösterdiğini ifade etti. Son IF­CO’da 159 ülkeden yarıya yakı­nı yabancı 38 bin 543 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attık­larını belirten Paşahan, “Bunlar hem sektörümüz hem de ülkemiz adına çok büyük başarılar” dedi.

Geçen yıl İHKİB organizasyonun­da milli katılımla Amerika’dan Pa­ris’e 20 fuara firmalarını götür­düklerini anlatan Paşahan, yine 2023 yılında 21 tane ticaret heye­ti yaptıklarını aktardı. Avrupa’da yapılan bazı fuarların prestijli fu­arlar arasında yer aldığından söz eden Paşahan, artık IFCO’nun da prestijli fuarlar kapsamına alın­ması gerektiğini vurguladı.

“İstanbul sektör için ideal bir merkez”

Türkiye'nin moda başkenti olan İstanbul’un, trendleri, modayı, tasarımı, markaları, ticareti ve iş birliklerini bir araya getirmek için ideal bir merkez olduğuna dikkat çeken Mustafa Paşahan, şehrin modanın başkenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. İHKİB’in de, bu canlı mer­kezi tüm dünyaya tanıtacak olan IFCO ile hazır giyim sektöründe

yeni bir dönem açmayı hedefle­diğini kaydeden Paşahan, toplam 30 bin metrekarelik alanda ger­çekleşecek olan IFCO'nun katı­lımcılarının, özellikle AB ülkele­ri, İngiltere, Rusya Federasyonu ve Bağımsız DevletlerTopluluğu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda bölgeden gelen binlerce firmanın satınalma he­yetleri ile bir araya geleceğini ifa­de etti.

IFCO fuarında ziyaretçiler, Türk moda tasarımcılarına özel olarak ayrılan The Core İstanbul alanını da gezerek, Türk modacı­ların son trend tasarımlarını da inceleyebilecek. Türkiye’nin ön­de gelen moda tasarımcılarını ve hazır giyim markalarını uluslara­rası alıcılar ile bir araya getirerek marka ve tasarımcıların koleksi­yonlarını ticari faaliyete dönüş­türme olanağı sağlayan IFCO Fu­arı’nda bulunan The Core İstan­bul, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen markaları IFCO’da yer alacak

IFCO’da yer alan markalar özel bölümünde ise hazır giyim sek­töründe markalaşmış, dünyanın birçok noktasına ihracat yapan ve koleksiyonları ile ön plana çı­kan firmalar yer alıyor. IFCO, bu sezon da uluslararası müşteri ağ­larını genişletmek isteyen yerli markaların buluşma noktası ola­cak. Türkiye moda tasarım sektö­rünün, dünya moda akımlarının oluşumunda belirleyici bir ekol haline gelmesi için çalışmalarını sürdüren MTD, IFCO Fuarı’nda dünya modasının trendlerini, ba­kış açısını yansıtıyor.

İMA Trend Alanı’nı yeni sezon teması ile hazırlıyor

Bugünün ve geleceğin öncü mo­da eğitim platformu İstanbul Mo­da Akademisi, moda ve hazır gi­yim endüstrinin tam merkezinde tasarım, trendler ve yaratıcılığın harmanlandığı çalışmalarını sür­dürüyor. Güncel gelişmeleri ta­kip eden, ilk duyuran ve uygulayan moda merkezi olarak son 5 sezon­dur IFCO Fuarı’nın Trend Alanı’nı tasarlayan İMA, altıncı sezonda da bu görevi üstlendi.

Trend Alanı’nı gezen ziyaret­çiler, 2025 kışının öne çıkan renk kodlarını, formlarını, doku, lif, ma­teryal ve aksesuarlarını keşfeder­ken İMA mezunu genç nesil tasa­rımcıların New Gen koleksiyo­nundan da parçalar görebilecek.

IFCO, etkinliklerle moda ve bilgiyi buluşturuyor

Fuarda organize edilen defileler, sektörün nabzını tutan seminerler, yabancı alıcıları katılımcılarla buluşturan B2B alanı ve daha birçok etkinlik IFCO’nın cazibesini artırıyor. Yeni sezonda daha da iddialı etkinliklere imza atmaya hazırlanan IFCO, ziyaretçilerine farklı bir atmosferde akılda kalan bir fuar deneyimi sunacak. Moda endüstrisindeki tüm gelişmelerin ele alınacağı seminerlerde temalar, son moda trendlerle aktarılacak. Organik ve sürdürülebilir ürünlerden teknolojik ve dijital yaklaşımlara ve iklimden bağımsız tasarımlara kadar birçok konu ele alınacak. Katılımcı firmaların özel koleksiyonlarından oluşan defileler, yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilere keyifli zaman yaşatmayı hedefliyor.