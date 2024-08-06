IFCO, modaya yön verenleri İstanbul’da buluşturacak
Beşinci sezonu Şubat 2024’te düzenlenen Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı IFCO, 07-09 Ağustos 2024 tarihlerindeki yeni sezona zengin bir hazırlık yapıyor. 30 bin metrekare alanda, 5 salonda geniş yelpazede ürün grupları, markalara ve trend alanlarına ev sahipliği yapacak.
İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Hazır Giyim ve Moda Fuarı IFCO, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenleniyor.
300’ün üzerinde kadın, erkek ve çocuk giyimden, denim ve spor giyime, deri ve kürk konfeksiyondan ayakkabıya kadar tüm ürün gruplarındaki firmaların bir araya geleceği IFCO, yurt dışında sektör ticaretinin yoğun olduğu 100’ün üzerinde ülkeden alım grupları ile binlerce seçkin ziyaretçiyi İstanbul’da buluşturacak.
İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, sektörün yıllarca IFCO gibi bir fuara kavuşmanın hayalini kurduğundan söz etti. “Biz yola çıktığımızda yapamazsınız, olmaz gibi birçok olumsuz söylemle karşılaştık; ancak buna rağmen sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yapılamayanı yaptık” diyen Paşahan, bugün IFCO gibi bir marka yaratmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
“IFCO prestijli fuarlar kapsamına alınmalı”
Bu sezon 6’ncısı düzenlenecek IFCO’nun, Avrupa’nın en büyük Hazır Giyim ve Moda Fuarı olduğunu söyleyen Mustafa Paşahan, ilk düzenlenişinde yüzde 50 devlet desteği kapsamına alındığını ve uluslararası fuarlar takviminde ilk sıralarda yer alma başarısını gösterdiğini ifade etti. Son IFCO’da 159 ülkeden yarıya yakını yabancı 38 bin 543 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attıklarını belirten Paşahan, “Bunlar hem sektörümüz hem de ülkemiz adına çok büyük başarılar” dedi.
Geçen yıl İHKİB organizasyonunda milli katılımla Amerika’dan Paris’e 20 fuara firmalarını götürdüklerini anlatan Paşahan, yine 2023 yılında 21 tane ticaret heyeti yaptıklarını aktardı. Avrupa’da yapılan bazı fuarların prestijli fuarlar arasında yer aldığından söz eden Paşahan, artık IFCO’nun da prestijli fuarlar kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.
“İstanbul sektör için ideal bir merkez”
Türkiye'nin moda başkenti olan İstanbul’un, trendleri, modayı, tasarımı, markaları, ticareti ve iş birliklerini bir araya getirmek için ideal bir merkez olduğuna dikkat çeken Mustafa Paşahan, şehrin modanın başkenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. İHKİB’in de, bu canlı merkezi tüm dünyaya tanıtacak olan IFCO ile hazır giyim sektöründe
yeni bir dönem açmayı hedeflediğini kaydeden Paşahan, toplam 30 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek olan IFCO'nun katılımcılarının, özellikle AB ülkeleri, İngiltere, Rusya Federasyonu ve Bağımsız DevletlerTopluluğu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda bölgeden gelen binlerce firmanın satınalma heyetleri ile bir araya geleceğini ifade etti.
IFCO fuarında ziyaretçiler, Türk moda tasarımcılarına özel olarak ayrılan The Core İstanbul alanını da gezerek, Türk modacıların son trend tasarımlarını da inceleyebilecek. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarını ve hazır giyim markalarını uluslararası alıcılar ile bir araya getirerek marka ve tasarımcıların koleksiyonlarını ticari faaliyete dönüştürme olanağı sağlayan IFCO Fuarı’nda bulunan The Core İstanbul, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Türkiye’nin önde gelen markaları IFCO’da yer alacak
IFCO’da yer alan markalar özel bölümünde ise hazır giyim sektöründe markalaşmış, dünyanın birçok noktasına ihracat yapan ve koleksiyonları ile ön plana çıkan firmalar yer alıyor. IFCO, bu sezon da uluslararası müşteri ağlarını genişletmek isteyen yerli markaların buluşma noktası olacak. Türkiye moda tasarım sektörünün, dünya moda akımlarının oluşumunda belirleyici bir ekol haline gelmesi için çalışmalarını sürdüren MTD, IFCO Fuarı’nda dünya modasının trendlerini, bakış açısını yansıtıyor.
İMA Trend Alanı’nı yeni sezon teması ile hazırlıyor
Bugünün ve geleceğin öncü moda eğitim platformu İstanbul Moda Akademisi, moda ve hazır giyim endüstrinin tam merkezinde tasarım, trendler ve yaratıcılığın harmanlandığı çalışmalarını sürdürüyor. Güncel gelişmeleri takip eden, ilk duyuran ve uygulayan moda merkezi olarak son 5 sezondur IFCO Fuarı’nın Trend Alanı’nı tasarlayan İMA, altıncı sezonda da bu görevi üstlendi.
Trend Alanı’nı gezen ziyaretçiler, 2025 kışının öne çıkan renk kodlarını, formlarını, doku, lif, materyal ve aksesuarlarını keşfederken İMA mezunu genç nesil tasarımcıların New Gen koleksiyonundan da parçalar görebilecek.
IFCO, etkinliklerle moda ve bilgiyi buluşturuyor
Fuarda organize edilen defileler, sektörün nabzını tutan seminerler, yabancı alıcıları katılımcılarla buluşturan B2B alanı ve daha birçok etkinlik IFCO’nın cazibesini artırıyor. Yeni sezonda daha da iddialı etkinliklere imza atmaya hazırlanan IFCO, ziyaretçilerine farklı bir atmosferde akılda kalan bir fuar deneyimi sunacak. Moda endüstrisindeki tüm gelişmelerin ele alınacağı seminerlerde temalar, son moda trendlerle aktarılacak. Organik ve sürdürülebilir ürünlerden teknolojik ve dijital yaklaşımlara ve iklimden bağımsız tasarımlara kadar birçok konu ele alınacak. Katılımcı firmaların özel koleksiyonlarından oluşan defileler, yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilere keyifli zaman yaşatmayı hedefliyor.