IFN'den Golden Global Yatırım'a 'En Yenilikçi Banka' ödülü

2019 yılında kurulan Golden Global Yatırım Bankası, IFN tarafından verilen Türkiye'nin 'Faizsiz Finansın En Yenilikçi Bankası' prestij ödülü ile sektöre kazandırdığı değeri de ortaya koymuş oldu.

Alınan ödüle yönelik değerlendirmede bulunan Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, "Bu prestijli ödül, faizsiz yatırım bankacılığı alanındaki öncü rolümüzün uluslararası düzeyde bir kez daha tescillenmesidir. Kuruluşumuzdan bu yana, faizsiz finans prensiplerine bağlı kalarak müşterilerimize katma değer oluşturan, güvenilir ve sürdürülebilir finansal çözümler sunmayı ilke edindik. 2024 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1,5 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında, 500 milyon TL tutarında 3 farklı tertipte Sukuk ihracımızı nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi sonucunda başarıyla tamamladık. Aynı yıl, Eur ve USD bazlı uluslararası Sukuk ihraçlarımızı da başarıyla tamamladık. Uluslararası alanda güçlü iş birliklerimizi artırıyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katmaya devam edecek; Türkiye'nin faizsiz finans alanındaki küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı planlı bir ivme ile sürdüreceğiz” dedi.

IFN’in 'Vaka Çalışmaları' bölümünde yayımlanan özel haberde Golden Global Yatırım Bankası’nın uluslararası alandaki başarılarına dikkat çekildi. Banka, 2024 yılında gerçekleştirdiği toplam 55 milyon Euro tutarındaki başarılı Sukuk ihracı ile Euro cinsinden İslami sermaye piyasalarında bir ihtiyaca yanıt vermiş oldu.