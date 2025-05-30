IG Metall: Thyssenkrupp'ta 20 bin iş tehlikede
IG Metall, Thyssenkrupp’un yeniden yapılanma planlarının istihdam üzerinde ciddi etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu. Şirketin üç farklı bölümdeki azınlık hisselerini satma kararı sonrası sendika, 20 binden fazla çalışanın işinin tehlikeye girebileceğini açıkladı. Süreç, çalışanlar ve sendikalar tarafından yakından takip ediliyor.
Almanya'nın önde gelen sendikalarından IG Metall, Thyssenkrupp'ta büyük çaplı iş kayıplarının gündemde olabileceği uyarısında bulundu. Sueddeutsche Zeitung'un haberine göre, sendika, şirketin bazı bölümlerindeki hisselerini elden çıkarma planlarının istihdam açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.
Planlar çalışanlarda azalmaya neden oldu
Thyssenkrupp'un üç bölümdeki azınlık hisselerini satma kararını duyurmasının ardından açıklamalarda bulunan IG Metall Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Thyssenkrupp denetim kurulu üyesi Juergen Kerner, "Planlar 20.000'den fazla çalışanın pozisyonunun azaltılmasına neden olabilir" dedi.