İGA Holding, CIP/VIP yolcu hizmetlerinde Jetex ile ortak oluyor

İGA Holding ile Jetex, İstanbul Havalimanı’nda CIP/VIP yolcu terminalinde sunulacak yolcu hizmetlerine yönelik ortak girişim için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Bu kapsamda, yüzde 100 İGA Holding A.Ş. pay sahipliğinde kurulan İstanbul Özel Yolcu ve Genel Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin paylarının yüzde 50’sinin Jetex FZE tarafından devralınması planlanıyor.

İşlemin tamamlanmasıyla taraflar, söz konusu yolcu hizmetleri faaliyetlerini ortak girişim yapısı altında yürütecek.

Kaynak: ForInvest
