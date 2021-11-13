İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu: Avrupa'nın en dirençli havalimanıyız

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, BBC World News'te canlı yayınlanan "World Business Report" programına katılan Samsunlu, sunucu Alice Baxter'in sorularını cevaplandırdı.

Koronavirüs salgınında önlemlerin gevşetilmesiyle hava trafiğinin iyileşmesine dikkati çeken Samsunlu, sektörün şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ve normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesinin havacılığı da olumlu yansıdığı kaydeden Samsunlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı turistlere ve havayolu şirketlerine tekrar kapılarını açması çok iyi bir gelişme. Koordinasyon, Kovid-19 aşılama süreci küresel olarak desteklendiği ve devletler tarafından teşvik edildiği için daha iyi durumda." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en dirençli havalimanı olduğunu aktaran Samsunlu, "Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uzun mesafe uçuşlarla Asya ve Orta Doğu'da daha fazla hareketlilik göreceğimizi umuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa'nın en dirençli havalimanıyız. 2020'de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021'de de birinci olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunlu, salgın sürecindeki yolcu sayılarına ilişkin bilgiler vererek, şöyle devam etti:

"Türkiye turizm yönü oldukça güçlü bir rota ve biz bu durumdan faydalandık. Ayrıca, oldukça geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları da bu krizden güçlenmiş olarak çıkacaktır. Rakamlar açısından bakacak olursak, kıyaslamamızı hep 68 milyon yolcu ağırladığımız 2019 yılına göre yapıyoruz. Geçen yıl, bu sayı 23 milyona düşmüştü, bu yıl ise 37 milyon civarında bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz. Havacılık sektörünün ihtiyacı herkesin bir noktadan başka bir noktaya özgürce uçabildiği normalleşmiş bir döneme girmektir. Kuzey Amerika uçuşlarının açılmasından duyduğum mutluluğun nedeni de budur ve bu süre içinde halihazırda kapalı olan Asya pazarı ve diğer pazarların da önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar açılması en büyük temennimdir."

"2050'ye kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız"

İstanbul Havalimanı'nın çevreye olan duyarlılığına da değinen Samsunlu, "Havalimanı olarak, 2050 yılına kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız. Avrupa'da daha erken tarihleri gösteren başka havalimanları mevcut ve biz de bu süreyi 2050'den önceye çekmek için önümüzdeki her adımı yeniden planlıyoruz." şeklinde konuştu.