İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyisi seçildi

Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam tarzı dergilerinden Travel and Leisure, her yıl düzenlediği okuyucu anketiyle “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı”nı seçti.

İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da zirvede yer alarak “Dünyanın En İyi Havalimanı” unvanını üst üste ikinci kez elde etti.

Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan derginin New York'ta düzenlenen ödül töreninde, ödül Travel and Leisure Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e takdim edildi.

Törende konuşan Şengül, “Sunduğumuz hizmetlerin sadece operasyonel değil, kültürel açıdan da takdir görmesi bizim için çok kıymetli. Bu başarı, İstanbul’un ve ülkemizin marka değerine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Travel and Leisure okurlarının değerlendirmelerinde havalimanları; erişim kolaylığı, check-in süreci, güvenlik hizmetleri, yeme-içme ve alışveriş alanları ile genel tasarım kriterleri üzerinden puanlandı. İGA İstanbul Havalimanı, bu alanlarda rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.