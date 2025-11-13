İGA Lounge ekimde tüm zamanların rekorunu kırdı

2025 yılında güçlü büyümesini sürdüren İGA Lounge, hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti ve operasyonel verimlilikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Dış hatlarda iki, iç hatlarda bir salon olmak üzere toplam 7.500 metrekarelik alanda hizmet veren İGA Lounge’larda ağırlanan misafir sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Bağımsız denetleme kuruluşu Skytrax tarafından “Dünyanın En İyi 3 Havalimanı Lounge’u” arasında gösterilen İGA Lounge, “Türk Misafirperverliği” anlayışıyla her gün farklı kültürlerden binlerce yolcuya hizmet veriyor.

“Lounge deneyimini yeni bir noktaya taşıyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı - Taya Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“İGA Lounge, İstanbul Havalimanı’nın küresel marka değerinin önemli bir parçası. 2025 boyunca yolcularımıza sadece konfor değil, duygusal bir bağ kuran bir deneyim sunmayı hedefledik. Lounge deneyimini yeniden tanımlayarak İGA’yı dünya genelindeki ‘premium’ yolcu salonları arasında lider konuma taşımaktan gurur duyuyoruz.”