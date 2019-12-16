İGA’nın hedefi 2024’te sıfır atık
İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, her gün 200 bin yolcunun geçtiği İstanbul Havalimanı'nın günde 115 ton atık ürettiğini söylüyor. Bu oran Arnavutköy Belediyesi'nin ürettiği çöpe denk geliyor.
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