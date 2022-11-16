İğrek Makina gövde gösterisi yaptı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dökümcülüğün yanı sıra CNC takım tezgahları üretmeye de yönelen İğrek Makina, ürettiği CNC takım tezgahlarını öncelikle yurt içi stratejik üreticilere sonra da Avrupa pazarına sunma hedefiyle tanıtım faaliyetlerini hızlandırdı. Ar-Ge merkezinin de hayata geçmesiyle takım tezgahları konusunda önemli bir ivme yakalayan İğrek Makina düzenlediği ‘açık kapı’ etkinliği ile gurur tablosunu sergiledi. Fabrikasında düzenlediği etkinlikte 4 yeni ürününün de lansmanını yapan firma 150’den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlik hakkında bilgi veren İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, “İlk kez böyle bir etkinlik düzenliyoruz. İğrek Makina olarak son 20 yılda CNC tezgah üretimine büyük bir ağırlık verdik. Önce Ar-Ge merkezimizi kurduk, ekibimizi yetiştirdik, tasarımlarımızı yaptık. Yüzde yüz yerli kendi firmamızın tasarımı olan dikey köprü tipi CNC freze tezgahları üzerine çalıştık. Önce firmamızda kendimize çalışması için makineler üretip sonra onlarla seri üretime başladık” dedi.

“Ürettiğimiz en büyük tezgah”

Savunma sanayisine satılan 2. tezgahın da etkinlikte sergilenmesinin ayrı bir anlam kattığını belirten İğrek, “İlk tezgahımız Makine Kimya Endüstrisi’nde başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. İkinci tezgahımız da TUSAŞ’ın Ankara’daki tesislerine gidecek. Etkinliğin hemen ardından söküp aralık ayına kadar oraya ulaştıracağız. Bizim ürettiğimiz en büyük 5 eksenli tezgah oldu bu. 10 metrelik bir uzunluğu var. Hem metal hem de kompozit malzemeleri işleyecek yeteneklere sahip. Bunun için iki farklı işleme kafası var. Bu özelliklere sahip dünyadaki az tezgahtan bir tanesi. Bize bir şans verildi ve biz de 1 yıl içinde üretimini tamamladık. 180 tonluk bir tezgahtan bahsediyoruz ki nakliyesi de yaklaşık 11 tırı bulacak” dedi. Tüm gövde parçalarının fabrikada üretildiğinin altını çizen ve tezgah hakkında bilgi veren Fatih İğrek, “Monajı fabrikamızda yapıldı, CNC sistemi ekibimizce adapte edildi. Çok güzel donanımları var. Havacılık sektörüne özel olarak geliştirilmiş vakumlu iş bağlama tablasına sahip. Oluşan talaşı operatörü yormadan silebilecek biçimde yetkinlikleri olan jet şelale denen yetkinliği var. Bazı kısımları için de patent aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

“Yerli açığını azaltacağız”

Türkiye’de seri yerli işleme kafası üretimi yapan ilk firma olduklarını hatırlatan İğrek, “TUSAŞ’a ürettiğimiz tezgahta değişim özelliği istendiği için yabancı bir firma ile çalıştık. Çok iyi partnerlerimiz var ve kullandığımız komponentler yüksek kalitede. Hedefimiz takım tezgahlarında Avrupa ile yarışacak kalitede ürünler üretmek. Çünkü döküm gövde yaptığımız için stabil bir yapımız var bu da hassasiyet getiriyor. Fiyat olarak da avantajlı bir konumda yer alarak özellikle yerli üretim konusundaki eksiği gidermek istiyoruz. Bunu yaparken de kesinlikle Asya tezgahlarından çok daha iyisini yapmak amacındayız. Türkiye bu konuda tamamen ithalata bağlı. Bunu azaltmak için yerli üretim belgeli tezgahlar üretmek için yola çıktık. Burada TUSAŞ’a sattığımızın dışında 3 modelimizin daha lansmanını yapıyoruz. Bugün bu ürünlerimiz misafirlerimizin izlenimlerine açık olacak” diye konuştu.