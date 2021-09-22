İğrek Makina, Sanayi ve Ticaret Bakanı Varank’ı ağırladı

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da makine ve metalürji sektörünün önde gelen firmalarından olan İğrek Makina Grubu, bu sektörün de önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Türkiye’de 1,5 MW’lık yerli üretim direkt tahrikli rüzgâr enerjisi jeneratörünün üretimini tamamlayarak ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla döndüren İğrek Makina, ülkemizde her geçen gün gelişen rüzgâr türbini üretimi sektörünün lider üreticisi olmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini olan MILRES projesinin konsorsiyum üyesi ve tedarikçisi olan İğrek Makina, uzun süredir beraber çalıştığı yabancı bir şirketin 5,0 MW’a kadar rüzgâr enerjisi tesislerinin teknolojisini satın aldı. Bunun için 350 kişinin istihdam edildiği Almanya’daki 200 ton parça/adet dökebilecek dökümhanesini ve çelik tesislerini söküp Bursa OSB’deki fabrikasına getiren İğrek Makina, böylece Türkiye’nin en büyük parça dökebilen, aylık kapasitesi en büyük olan firma konumuna geldi. Bu amaçla Bursa OSB’deki 55 bin metrekarelik dökümhanesine ilaveten 30 milyon Euroluk bir yatırımla Mustafakemalpaşa’da 122 bin metrekare alana sahip entegre tesis inşaatına da başlayan İğrek Makina, 2022 yılının ikinci çeyreğinde montaj çalışmalarını bitirecek.

“İlk yerli marka olmanın gururun yaşıyoruz”

Avrupa’ya hub, carrier, mainframe, shaft gibi rüzgâr türbini ana parçalarını döküp işleyebilen, rüzgâr türbinlerine yönelik döküm parça üretimi ve işlemesinde de yüksek yetkinlik sahibi olduklarına işaret eden İğrek Makina Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, şunları söyledi: “1946’dan bu yana döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren bir aile şirketi olarak her yıl 30 bin ton metal eriten metalürji tesisiyiz. Bu bizim ana faaliyet konumuz. Bursa OSB’deki 55 bin metrekarelik kapalı alanda modelhane, konstrüksiyon, Ar-Ge merkezi, metalürji bölümü ve nümerik kontrollü (CNC) makine imalatı olan tesisten nurtopu gibi bir 1500 kilowatlık rüzgâr enerjisi jeneratörünün üretimi çıktı. Son 5 senedir Avrupalılar ile onların teknolojisini, bizim tesisimizle birleştirdik ve jeneratörü elektrik üretir hale getirdik. Biz İğrek olarak rüzgâr enerjisi markası olarak piyasaya çıkıyoruz. Lisansımız var. Sertifikamızı da Alman TÜV ile yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey’e de fabrikamızı ziyaretinde 1500 kilowattlık rüzgâr enerjisinin 38 tonluk jeneratörünü içeriden verilen bir enerji ile tahrik ederek döndürdük. Yani 1 milyon Euro’luk bir işin 700 bin Euro’luk kısmı burada. Geriye 150 bin Euro kanat, 150 bin Euro kulesi kalıyor. Yeni tesislerimizde 500 kilovattan 5000 kilovata kadar onshore ve offshore yerli rüzgâr parkları anahtar teslim üretilecektir. İğrek Grubu olarak bu kapsamda ‘yerli’ rüzgâr markası olmanın gururunu yaşıyoruz.”