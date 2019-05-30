İğrek Makina, takım tezgahlarıyla Avrupa'ya açılacak

30 Mayıs 2019

Tüm iş kollarında, 2018 yılında, üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden İğrek Makina, Ar-Ge merkezini takım tezgahları ve diğer niş alanlardaki ürünlere yönelik yatırımlarla güçlendiriyor. Avrupa’da irtibat ve satış ofisi ile depo kurarak, doğrudan ihracatını artırmak istediklerini söyleyen İğrek Makina Üretim ve Planlama Sorumlusu Fatih İğrek, bunun yanı sıra ürettikleri takım tezgahlarını Avrupa’ya tanıtmayı planladıklarını belirtti.

İğrek, katma değerli ürün gruplarıyla pazarda büyümek istediklerini vurguladı. 2018 yılını yüzde 5 büyüme ile tamamladıklarını kaydeden İğrek, bu yıl ise biraz daha yüksek oranda büyüme hedefleri olduğunu aktardı.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen rüzgar türbini üreticilerine çeşitli döküm parçaları üretip, işlediklerini söyleyen Fatih İğrek. “Bu konudaki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Otomobil üreticilerine de kalıp dökümleri yapıyoruz ve bunları komple işlenmiş olarak sevk ediyoruz. Ferrari, BMW, Mercedes ve Audi gibi önemli firmalara yönelik döküm üretimimiz devam ediyor. Avrupa’da otomotiv kalıp dökümleri üretimi konusunda aranan bir markayız” dedi.

Bu yıl otomotiv ve makine sektörlerine yönelik tanıtımlarını Avrupa’nın konusundaki en büyük iki fuarı olan GIFA NEWCAST, Düsseldorf Döküm Metalurji Fuarı ve EMO, Hannover Makine Fuarlarına katılarak yapacaklarını bildirdi.

Osman İğrek tarafından 1946 yılında kurulan firmanın bugün itibarıyla dökümhane parçada 70 tona varan pik, sfero ve çelik döküm kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren İğrek Makina Üretim ve Planlama Sorumlusu Fatih İğrek, 2018 yılını Türkiye otomotiv sektörü açısından olumlu geçirdiklerini; bu yıl da aynı şekilde devam ettiğini ifade etti. İğrek, firmalarının önemli takım tezgahları üreticileri, otomotiv markaları ve bunların kalıp tedarikçileri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Dökümhanede verimliliği artırmayı planlıyor

2018 yılı itibari ile ana üretimleri olan döküm üretimi bölümünde mevcut fabrikaya ilave 2 bin 500 metrekarelik kapalı üretim alanı yatırımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Fatih İğrek, bu yıl bu bölüme yapacakları yatırımlarla bünyelerine modern bir dökümhane kazandırıp, döküm üretimi ve verimlilikle kayda değer artış öngördüklerini söyledi.

Öte yandan, Ar-Ge merkezi belgelerini Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan 2017 yılında resmi olarak aldıklarına değinen Fatih İğrek, “Ar-Ge merkezimiz ağırlıklı olarak kalıp ve parça işlemeye yönelik döküm malzemeden mamul CNC metal işleme takım tezgahı üretimi sektörüne yönelik çalışmakta. Otomotiv, havacılık, enerji ve benzeri ağır sanayi branşlarına yönelik döküm parçalar ve CNC takım tezgahları üretme hedefimiz doğrultusunda ilave tesis ve yenileme yatırımı yapıp, alanımızı 40 bin metrekareye çıkardık. Bugün tüm tesisimiz dökümhane, talaşlı imalat, modelhane ve Ar-Ge merkezi olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor” dedi.

“Makinelerimiz yerli üretim belgesine sahip olacak”

Türkiye’nin en büyük yerli CNC simültane 5 eksenli köprü tipi tezgahını (10 x 5 metre işleme) 2016 yılında üreterek, yıllar önce firma olarak bir virgül koydukları makine imalatına tekrar geri döndüklerini belirten Fatih İğrek, orta vadede üretecekleri takım tezgahlarında Avrupa’da açacakları ofisleri aracılığıyla bu pazarda da tanıtmak istediklerine vurgu yaptı.

Bu yıl simültane 5 eksen işleme yapabilen köprü tipi kompakt freze ve 1 metre tabla çaplı beşik tablalı 5 eksen freze olmak üzere iki çeşit freze ve 4 metre çevirme çapına sahip CNC dik torna tezgahlarının üretimlerini tamamladıklarını kaydeden İğrek, tanıtımlara da başladıklarını belirtti. Endüstri 4.0’a uyumlu, yüksek teknolojili, kaliteli, hassas ve ithal muadillerine göre uygun fiyatlarda makineleri yerli olarak ürettiklerini ifade eden İğrek, simültane 5 eksenli frezelerinin çatal tipi işleme başlığını da 15000 devir ve 25000 devirlik iki çeşit olacak şekilde tamamen yerli üreteceklerinin altını çizdi. İğrek, ürünün piyasaya tanıtımlarına başladıklarını sözlerine ekledi.

Söz konusu ürünü IDEF 2019’da savunma sektörüne yönelik tanıttıklarını aktaran İğrek, ardından havacılık, otomotiv, kalıpçılık ve makine sanayiini de kapsayan tanıtım çalışmalarına halen devam ettiklerini söyledi. İğrek, “Takım tezgahında 2019 yılı sonuna kadar en az 3 adet freze, 2 adet de dik torna satışı hedefi koyduk. Yurt içindeki alıcı adaylarımızın ülkemizdeki mevcut yerli yatırım teşviklerinden de yararlanabilmeleri için desteğe hazırız. Keza makinelerimiz yerli üretim belgesine sahip olacak. Daha fazla talep olması halinde kapasite artışına gidebiliriz. Avrupa’da etkin olarak süren ihracat yollarımızı yıllar içerisinde Amerika, Afrika, Orta Doğu, Yakın Asya ve Rusya’ya da yönelecek şekilde ilerletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.