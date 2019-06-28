İGSAŞ, eğitiyor!

28 Haziran 2019

Türkiye’de tarımın daha verimli yapılabilmesi için mutlaka toprak ve su analizi yapılması gerektiğini söyleyen İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “Gıda fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında bilinçli tarım uygulamalarının sahaya yayılamamış olması önemli bir yer tutuyor. Verimliliği sağlamanın yolu ise toprak, su ve gübrenin doğru kullanımı. Doğru gübre kullanımı ile bir dönümlük tarlada yüzde 30 ila 40 gibi daha fazla ürün elde edebilecek çözümlere odaklanmamız gerekiyor” dedi.

“Doğru sulama yapılmalı, doğru gübre kullanılmalı”

Yıldızlar Yatırım Holding’e bağlı faaliyet gösteren İGSAŞ’ın “Tarladan Sofraya” ve “Toprağıma Minnettarım” adlı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tarım sektörüne destek verdiğini ifade eden Turan Tok, “Artık tarımı en verimli şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için de toprak, su ve gübre kullanımı çok önemli. Türkiye’de ekilebilir alanların önemli bir bölümü birinci kalite değil. Bu nedenle verimi artırmak için doğru sulama yapılmalı ve doğru gübre kullanılmalı” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerinin tekrar toprağa kazandırılmasının ve toprağın verim gücünün artırılmasının ancak gübre kullanımı ile mümkün olduğunu kaydeden Tok, “Hızla artan Türkiye nüfusu ve gıda maddeleri gereksinimindeki yükseliş ve kişi başına düşen ekilebilir alanların azalması, birim alandan daha fazla bitkisel üretimi gerektirdiğinden, gübrelerin bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir tarımın en önemli girdilerinden biri olması kaçınılmaz” diye konuştu.

"İlk adım toprak analizi"

Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir tarımın ilk adımının toprak analizi olduğunu belirten Turan Tok, “Yaptığımız tespitlerde çoğu çiftçimizin toprak analizi yaptırmadığını gördük. Oysa en az 16 parametrede bu analiz yapılmalı. Bu nedenle projemizin temelini toprak analizi üzerine kurduk. 13 ayrı bölgede, 50 bin hektar arazide, 50 önder çiftçi ile yedi stratejik üründe, 5 bin adet toprak analizi yaptık. Toprağın yapısına göre hazırlanan gübreleme programlarımız sonucunda çiftçilerimiz yüzde 30 daha az su, yüzde 30 daha az işçilik, yüzde 30 daha az enerji ve gübre kullanarak, yüzde 40 daha fazla verim elde ediyor” dedi.