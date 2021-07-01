İGSAŞ’tan Samsun ve Kütahya’ya 200 milyon dolarlık yatırım

Mehmet Hanifi GÜLEL

Pandemi döneminde Kütahya’daki potasyum nitrat tesisinde üretime geçen İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ), 200 milyon dolarlık iki yatırım için düğmeye bastı. Şirket, bu yıl cirosunu da yüzde 30 artırmayı öngörüyor. 2020’yi 3.3 milyar lira ciro ile kapatan İGSAŞ, 2021’de 4 milyar lira ciro hedefliyor. Bunun için yatırım düğmesine basan şirket, bu sene 2 ayrı yatırım projesi başlattı. 2019’da ve 2020’de Kütahya ve Antalya tesislerinde yeni yatırımlarla üretim ve satışı artıran İGSAŞ, şimdi de 30 dönümlük arazide yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımına, iki ay içerisinde başlamaya hazırlanıyor.

Samsun’da yapılacak yatırımla şu an İGSAŞ’ın üretim havuzunda yer almayan iki ürünü de portföye ekleyeceklerini kaydeden İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Bu yatırım ile birlikte toplamda 200 bin tonluk bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu da tarım ürünleri özelinde kapasitede yüzde 15’lik bir artışa denk geliyor. 1,5 yılda bu yatırımı tamamen Karadeniz bölgesinde ülkemize kazandırmış olacağız ve 100 kişilik bir istihdam da olacak. Bunun dışında güney bölgesinde de ayrı bir yatırım için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kütahya’da fizibilite çalışması başladı

Diğer bir yatırım planlarının da Kütahya’da olduğunu ifade eden Ünal, bu yatırım ile ilgili fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Toplam yatırım maliyetinin 150 milyon dolar olacağını aktaran Ünal, “Teşvik mekanizmalarını da değerlendiriyoruz, Ankara da bu konuda bizi destekliyor. Özellikle kadın istihdamında da bu yatırımlarımız öne çıkacak. Geçen sene Kütahya’da potasyum nitrat tesisimiz devreye girdi. Stratejik yatırım belgesi aldı. Devlet desteği ile ülkemizin hizmetine sunduk. İlk 6 ayda da iyi bir performans gösterdi, 15 bin civarını aşan üretim tonajı ile devam ediyor” açıklamasında bulundu. Bu yatırımlarla birlikte ek 500 kişilik istihdam sağlayacaklarını aktaran Ünal, halihazırda 700’den fazla çalışanı, 4 üretim tesisi, 5 deposu ile İGSAŞ’ın üretim gücüyle Türkiye pazarından yüzde 15 pay aldığını hatırlattı. Yeni yatırımlarla pazar paylarını yüzde 25’lere çıkaracaklarını ifade eden Ünal, İGSAŞ depolarının büyüklüğünün 130 bin metrekare olduğunu anlattı. Ünal, “Toplam üretim kapasitemiz 2 milyon ton. Bunun yaklaşık 1 milyon 150 bin tonu gübre. Klasik gübrenin yanı sıra özel ürünler, sanayi sektörü ürünleri ve Blue olmak üzere 4 farklı segmentte üretim gerçekleştiriyoruz. Üre gübresi üretimi sebebiyle Türkiye’de tüketilen doğalgazın yüzde 1’ini tek başına (500 milyon m3) tüketiyoruz” dedi.

Gübre fiyatları % 50’nin üzerinde arttı

Son birkaç yıldır emtia fiyatlarının kurdan bağımsız yukarı yönlü hareket ettiğine, özellikle 2021 ve sonrasında global piyasalarda çok hızlı yukarı tırmandığına dikkat çeken Ünal, “Bir ürün özelinde örnek vermek gerekirse, mesela temmuz ayı itibariyle DAP gübresi sezonu başlıyor. Bu ürünün fiyatı da yüzde 60’a yakın artmış durumda. Türkiye geçen yıl toplamında 336 bin ton DAP ithalatı yapmış. Bu sene ilk 4 ayda ise bu rakam 71 bin ton. Fiyat pahalı olunca ihtiyaç olsa da tedarik zorluğu oluşuyor ki, bunda navlun fiyatlarının çok yükselmesinin de payı var. Biz de hemen ikame ürünlerle ülke genelindeki bayilerimize çözüm üretmeye başladık” dedi.