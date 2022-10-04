IHC, Kalyon Enerji hisselerini devretti

Kalyon Enerji ile stratejik işbirliğine giden Birleşik Arap Emirlikleri merkezli International Holding Co. (IHC) Kalyon Enerji hisselerini iştiraklerine devretti.

Şirket, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 80'ini Multiply iştirakine, yüzde 20'sini ise Alpha Dhabi'ye devretti. IHC, iki şirkette de en büyük hissedar konumunda.

IHC ile Kalyon Enerji arasında stratejik işbirliği Ağustos ayında duyurulmuştu. Bu işbirliği ile Kalyon Enerji'nin yüzde 50'si 1,8 milyar dirhemlik bedelle IHC'ye devredilmişti.