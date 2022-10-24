IHG Hotels & Resorts’ten, Türkiye’de büyüme hamlesi

Global otelcilik sektörünün en önemli oyuncularından biri olan IHG Hotels & Resorts, Türkiye’deki yeni büyüme adımlamalarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de şu anda faaliyette olan 28 oteli ve yapım aşamasında ise halihazırda beş oteli bulunan IHG Hotels & Resorts tarafından yapılan açıklamada kısa vadedeki yeni açılış ve anlaşmaların hız kazanacağı belirtildi. Açıklamada yeni açılışlar arasında Holiday Inn Trabzon East, Crowne Plaza Ankara ve Crowne Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina’nın bulunduğu bilgisi paylaşılırken; yeni anlaşmalar arasında ise Holiday Inn Express Ankara Airport, Crowne Plaza İstanbul Ortaköy Bosphorus ve Holiday Inn Erzurum’un yer aldığı bildirildi.

IHG’nin Türkiye pazarında devam eden büyümesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ‘Türkiye'de Turizm ve Konukseverlik Trendleri’ etkinliği ile Intercontinental İstanbul Oteli’nde 80'i aşkın yatırımcı ve danışmanın katılımıyla desteklendi. Etkinliğe IHG'nin en yeni ve en başarılı üst segment markalarından biri olan ve küresel büyümesi diğer IHG markalarından daha hızlı gerçekleşen Voco markası sponsor oldu. Voco ve IHG'nin en yeni ve lüks koleksiyon markası olan Vignette Collection, dönüşümler ve yeniden geliştirmeler için en uygun markalar konumlanmasında oldukları da ayrıca açıklandı.

IHG Hotels & Resorts Avrupa Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Willemijn Geels, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılı boyunca marka portföylerinde gerçekleştirdikleri çeşitli anlaşmalarla Türkiye'deki büyümenin devam ettiğini görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Geels, “Türkiye, IHG için önemli bir büyüme pazarıdır ve bu ivmenin önümüzdeki aylarda daha da artacağı öngörülmektedir. Ayrıca InterContinental Grand Ankara'yı 2024 yılı açılış listemize dahil etmekten de heyecan duyuyoruz" dedi.

YENİ OTEL AÇILIŞLARI

Holiday Inn Trabzon East

2022 yılının Ekim ayında açılan 110 odalı Holiday Inn Trabzon East, Türkiye'nin Karadeniz kıyısına yakın bir konumda bulunuyor. Tesis, Kahraman Konaklama ve Turizm Tic A.Ş.'ye ait olup, içinde Merhan Café & Restaurant adında bir restoran, konferans tesisleri ve fitness merkezi işletiyor.

Crowne Plaza Ankara

Angora Birikim Turizm İnşaat San. ve Tic A.Ş.'ye ait olan ve Plaza Otelcilik ve Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen 191 odalı yeni inşa edilmiş otel 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açıldı. Merkezi bir konumda bulunan otel, Ankara'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, antik kaleye ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne kolayca ulaşılabilecek bir mesafede bulunuyor. Crowne Plaza Ankara, modern balo salonları ve toplantı alanlarında 3 bin kişiye kadar misafir ağırlayabilir konumda olup, uluslararası havaalanına sadece 30 dakikalık sürüş mesafesinde konumlanıyor.

Crowne Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina

2022 yılının bahar aylarında ziyaretçilerine kapılarını açmış Viaport Marina'ya ve Marmara Denizi'ne bakan otel, 259 odaya sahip. Oversea Trade Solutions BV'ye ait olan, biri geleneksel Türk yemekleri ve diğeri dünya mutfağı sunan iki restoran ve bir fitness merkezi bulunan Otel, bir tema parkı ve büyük bir alışveriş merkezi içeren Viaport Marina kompleksi içinde yer alıyor ve ayrıca İstanbul'un Asya yakasındaki ana sanayi bölgelerine oldukça yakın bir konumda.

YENİ OTEL İMZALARI

Holiday Inn Express Ankara Airport

2022 yılının Aralık ayında açılması planlanan 122 odalı otel Asal Grup Otomotiv İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ait olup ve Ankara Uluslararası Havalimanı'na 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Otelde bir restoran, tatil ve iş amaçlı misafirler için ayrı toplantı alanları yer alıyor. Otel ayrıca şehrin bazı büyük ulusal ve uluslararası fabrikalarına da yakın konumda bulunmakta.

Crowne Plaza Istanbul Ortaköy Bosphorus

2023 yılının yaz aylarında açılması planlanan 140 odalı tesis, panaromik şehir manzarasına sahip bir çatı restoranına ve bunun yanı sıra toplantı odaları ve fitness merkezine ev sahipliği yapıyor. Otel, Set Otelcilik Ticaret A.Ş.'ye ait olup Ortaköy semtindeki otelin misafirleri Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ünlü turistik yerlerini keşfetmek için bir Boğaziçi tekne gezisine çıkabilme avantajına da sahip.

Holiday Inn Erzurum

Kısa süre önce Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeki 115 odalı Holiday Inn Erzurum’un, 2023 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. Otelin tesisleri arasında bir restoran, toplantı odaları, yüzme havuzu ve fitness merkezi yer alıyor. Otel, hem şehir merkezine hem de uluslararası turistlere hitap eden Palandöken Kayak Merkezi’ne yakın bir konumda bulunuyor.