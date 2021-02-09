İhlas Holding Medicine Hospital ile ortaklığı görüşüyor

İhlas Holding, İstanbul Medicine Hospital ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak için görüşmelere başlayıp, gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.



İhlas Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Otuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır” denildi.