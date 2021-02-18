İhlas'tan Söke Değirmencilik için 225 milyon liralık teklif

İhlas Holding Söke Değirmencilik'in yüzde 100 hissesini satın almak için 225.22 milyon liralık bağlayıcı olmayan teklif verdiğini duyurdu.

İhlas'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Moms Kitchen International S.a.r.l ve gerçek şahısların elinde bulunan hisseler için verilen bağlayıcı olmayan teklifin kabul görmesi durumunda, Söke Değirmencilik nezdinde mali ve hukuki inceleme ("due dilligence") çalışmalarına başlanacağı belirtildi.