İhracat odaklı kalkınma hedeflerine KFA Fuarcılık imzası

BTSO’nun ihracat odak­lı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KFA Fuarcılık, 2025 yılında dün­yanın en büyük savunma sana­yii organizasyonlarından IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının organizasyonunu üst­lenerek önemli bir başarıya imza attı.

Ev tekstili sektörünün küre­sel buluşma noktalarından biri olan HOMETEX’i İstanbul Fuar Merkezi’nde başarıyla düzenle­yen KFA Fuarcılık, Bursa’da ise Junioshow, TFF Show, Rising City, Food Point ve MEEXX Ma­kine ve Teknolojileri Fuarı gibi birçok nitelikli organizasyonu hayata geçirdi.

Dünyanın en büyük fuar organizasyonları

KFA Fuarcılık, 2025 yılın­da savunma sanayiinden teks­tile, gıdadan makine sektörü­ne kadar birçok stratejik alanda önemli organizasyonlara imza attı.

Dünyanın en büyük savun­ma sanayii fuarlarından biri olan IDEF 2025, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla İs­tanbul Fuar Merkezi’nde ger­çekleştirildi. Yaklaşık 100 ülke­den binlerce sektör profesyone­lini buluşturan fuar, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla rekor kırarak Türkiye’nin küresel savunma sa­nayiindeki gücünü ortaya koydu.

Ev tekstili sektörünün en önem­li küresel buluşmalarından HO­METEX 2025, 700’ün üzerinde katılımcı firma ve 175 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak sektörün ihracat potansiyeline güçlü kat­kı sağladı. TFF Show 2025 ise “Hızlı Üretim ve Hızlı Teslimat” konseptiyle tekstil ve kumaş sek­törünü Bursa’da bir araya getire­rek küresel moda endüstrisinin odağını kente taşıdı.

Sektörlere yön veren platformlar

Bursa Fuar Merkezi’nde dü­zenlenen Rising City Yapı ve Ya­şam Fuarı, inşaat ve gayrimen­kul sektörüne ivme kazandırır­ken; Food Point Gıda Fuarı, 36 ülkeden alıcıyı Bursa’daki sek­tör temsilcileriyle buluşturarak milyonlarca dolarlık iş görüşme­lerine zemin hazırladı. Yılın son çeyreğinde düzenlenen MEEXX Makine ve Teknolojileri Fua­rı ise yerli ve millî üretim gücü­nü uluslararası alım heyetleriyle buluşturan önemli bir platform oldu.

KFA Fuarcılık, 2025 yılı bo­yunca düzenlediği yurt dışı tica­ret heyetleriyle de Bursa iş dün­yasının küresel pazarlara erişi­mini güçlendirmeye devam etti. Kuruluşundan bu yana 8 bini aş­kın iş insanını 250’nin üzerinde uluslararası fuarla buluşturan KFA Fuarcılık, 2025 yılında bu başarıyı daha ileri taşıdı.

Bursa Fuar Merkezi’nde yeni dönem

2025 yılı, KFA Fuarcılık açı­sından önemli bir yapısal dönü­şümün hayata geçirildiği bir yıl oldu. Bursa Fuar Merkezi’nin yö­netiminin KFA Fuarcılık bün­yesine geçmesiyle birlikte, ken­tin fuarcılık altyapısında yeni bir dönem başladı. KFA Fuarcı­lık, sahip olduğu organizasyonel tecrübe, sektörel bilgi birikimi ve güçlü iş birlikleriyle Bursa Fuar Merkezi’ni daha etkin kullanı­lan, daha fazla ulusal ve ulusla­rarası organizasyona ev sahipli­ği yapan bir merkez haline getir­meyi hedefliyor.

2026 fuar maratonu ocakta Junioshow ile başlıyor

KFA Fuarcılık, 2026 yılında sanayiden tekstile, enerjiden gı­daya, teknolojiden yaşam alan­larına uzanan geniş bir yelpaze­de hazırladığı fuar takvimiyle iş dünyasını buluşturacak. Yılın ilk organizasyonu, 20–22 Ocak tarihleri arasında Merinos AK­KM’de düzenlenecek Junioshow ile başlayacak. Nisan ayında fu­ar trafiği hız kazanacak.

Yük mü­hendisliği alanında dünyanın ilk fuarı olma özelliğini taşıyan LES-EXPO, 7–9 Nisan tarihle­rinde İstanbul Fuar Merkezi’n­de gerçekleştirilecek. Ayın de­vamında, 21–26 Nisan tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’n­de ICAFF – International Cos­mos Art Fair ile Karavan Show Bursa eş zamanlı olarak düzen­lenecek. Konut ve gayrimenkul sektörlerine odaklanan Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı ise 23–26 Nisan tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

Mayısta yoğun fuar programı

Mayıs ayında Bursa Ener­gy & Tech Motion Fuarı Bur­sa’da enerji ve teknoloji sek­törlerini bir araya getirirken, HOMETEX Ev Tekstili Fu­arı İstanbul’da sek­törün önemli bu­luşma noktala­rından biri olacak. Haziran ayın­da düzenlenecek Bursa Food Point & Turfood Hore­ca Fuarı ise gıda ve horeca sektörle­rini Bursa’da buluş­turacak. Yılın ikinci yarısında Agrogreen Fuarı sürdürülebilir tarım ve çevre çö­zümlerine, BlockX Fuarı ise blok mermer sektörüne odaklanacak. KFA Fuarcılık’ın 2026 fuar takvimi, Kasım ayında dü­zenlenecek ME­EXX – Makine ve Teknolojile­ri Fuarı ile ta­mamlanacak.

“Fuarcılığı stratejik bir ihracat aracı olarak görüyoruz”

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık’ın Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma vizyonunun sahadaki en somut karşılıklarından biri olduğunu vurguladı. KFA’nın sağladığı organizasyon gücüyle firmaların uluslararası ticaret ağlarına daha hızlı ve doğru şekilde entegre olduğunu ifade eden Burkay, fuarların firmalar için yeni pazarlarla temas kurulan, güncel üretim ve teknoloji trendlerinin yakından izlendiği ve kalıcı ticari ilişkilerin temellerinin atıldığı alanlar olduğunu söyledi.

Bu yaklaşım doğrultusunda fuarcılığı, sektörlerin rekabet gücünü artıran ve ihracatı büyüten stratejik bir araç olarak gördüklerini belirten Burkay, BTSO olarak firmaların bu dönüşüm sürecinde yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Burkay, “KFA Fuarcılık aracılığıyla bugüne kadar 250’nin üzerinde yurt dışı iş gezisi gerçekleştirdik. Dünyanın önde gelen fuarlarına 8 bini aşkın iş dünyası temsilcimizin katılımını sağladık. Birçok üyemiz bu programlar sayesinde ilk kez pasaport çıkardı, küresel pazarlara açılma konusunda önemli bir bakış açısı kazandı.” dedi.