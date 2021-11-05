“İhracat yapan firmalar çiftçinin üretimine değer katıyor"

Murat KÜÇÜK / SİVAS

Sivas’ta süt ve süt ürünleri üretimi yapan Tuğba Çiftlik Mamulleri, Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin rakamlarına göre, 2020’nin en fazla ihracat yapan 3 firmasından biri oldu. Üretim miktarının yüzde 95’ini İngiltere, Malezya, Tayland, İran, Singapur ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç eden firma, dünyanın en büyük fastfood zincirlerine de özel üretim yapıyor.

Bölgenin en büyük ve en modern tesislerinden birini kurduklarını belirten Tuğba Çiftlik Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Cemal Er, “Yüksek kapasiteli bu fabrikayı kurmamızın en büyük gerekçelerinden biri de güçlü ihracat rakamlarına ulaşmaktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikamız, tam kapasite çalıştığında günlük 240 ton üretime ulaşabiliyor. 39’u imalat olmak üzere toplam 50 kişinin çalıştığı fabrikada; günlük süt, ayran, yoğurt, peskütan, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı, dondurma ve birçok yöresel ürünün de aralarında bulunduğu 9 ana grup altında, 269 çeşit ürün üretiyoruz” dedi.

Kendi açtığı mağazalarla perakendeye girdi

Yeni pazarlar için görüşmelere devam ettiklerini dile getiren Mustafa Cemal Er, Uzak Doğu ve Ön Asya’da büyümek istediklerini söyledi. “Uluslararası ticaretimizi büyütürken iç pazarda da gücümüzü artırmak istiyoruz. Satışlarımızda yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç pazar seviyesine gelebilmeyi hedefliyoruz” diyen Er, perakendeye yönelik attıkları adımlara dair şunları söyledi: “Üretimde büyük hassasiyetle çalışıyoruz. Bu sebeple ortaya çıkan her ürünümüze büyük değer veriyoruz. Bu ürünlerin sofralara en doğru şekilde ulaşabilmesi için klasik üretici-bayi-perakendeci sistemi dışında bir sistem oluşturma arayışına girdik. Kendi dağıtım ve perakende ağımızı kurmanın daha doğru olduğunu düşünerek adımlarımızı atmaya başladık. Hiçbir aracıya uğramayan ürünümüzü doğrudan kendi mağazamızda satışa sunuyoruz. Böylece fiyatlar vatandaş için erişilebilir seviyede kalıyor. Şu an Sivas’ta 4 şubemiz var. Kısa süre içerisinde Türkiye genelinde şubeleşmeyi ve online satışlara yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Çevre illerden başlayarak metropollere ulaşacak bir sistem kuracağız. Böylece dünya ile buluşturduğumuz kalite ve lezzeti; uygun fiyatla ülkemizin insanlarına da sunacağız.”

Üretici, teknolojiden daha fazla yararlanmalı

Başta Sivas olmak üzere tüm Türkiye’de, hayvancılığın devam edebilmesi ve kırsal kalkınmanın sürebilmesi için üreticinin ürününü, kar edebileceği fiyatlara satması gerektiğine dikkat çeken Mustafa Cemal Er, “Üreticiden yüksek fiyatla sütü ancak ihracat yapan firmalar alabilir. İhracat yapan firmalar çiftçinin üretimine değer katıyor. Aslında ihracatın desteklenmesi bir anlamda köylünün de desteklenmesi anlamına geliyor. Sivaslı üreticilerimizin bu sektörde büyüyüp gelişebilmesi için bilim, teknoloji ve otomasyondan daha fazla yararlanması lazım. Ancak bu şekilde önemli girdilerde azami verim alınabilir ve düşük maliyetle daha kaliteli ve sağlıklı süt üretilebilir. Sivas’ta kamu kurum ve kuruluşları bu konuda üreticiye büyük destekler sunuyor. Sivas’ın süt üretimi ve sanayisinde geleceğinin çok güçlü olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.