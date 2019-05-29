“İhracatta 5 milyar dolar hedefleniyor”

29 Mayıs 2019

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, 2019 yılında yeniden çift haneli büyüme ve 5 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediklerini söyledi. Bunun için sektörde Ar-Ge faaliyetlerinin arttığını kaydeden Şanal, sektörde, Ar-Ge merkezi sayısının 25’e çıktığı bilgisini verdi. Şanal, sektörde enerji verimliliğinin de önemli bir başlık olduğunun altını çizdi.

Son yıllarda iklimlendirme cihazlarında enerji tüketiminin önemli bir konu haline geldiğini belirten Mehmet Hakkı Şanal, sektörün gelişmesindeki başlıca etmenin ise enerji verimliliğine uygun cihazlara yönelim olduğunu söyledi.

Sektörde ozon tabakasına zarar veren ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, Avrupa’da enerji verimliliği kıstaslarının adım adım artırıldığını dile getiren Şanal, “Sektör kendini bu doğrultuda yeni ürünlere hazırlıyor. Çünkü Avrupa bizler için çok önemli bir pazar. Bu pazarda yok olmamak için yeni trendlere ayak uydurmalıyız” diye konuştu. Ar-Ge merkezi mevzuatında yapılan değişiklik sonrasında da Ar-Ge merkezi sayısının kısa sürede 25’e ulaştığını dile getiren Şanal, böylece firmaların devlet kontrolünde sistematik çalışmalar yaptığını kaydetti.

“Bireysel ürün pazarı büyüyor”

Dünyada son 10 yıla bakıldığında, HVAC sistemleri pazarında bireysel ürünler merkezi siteme göre daha fazla tercih edilir olduğuna dikkat çeken Mehmet Şanal, “Özellikle VRF pazarı merkezi sistemden daha büyük oranda büyüdü. Bu iç pazarda gelişmeler aynı şekilde gerçekleşti. VRF ürünler daha pratik çözümler sunuyor” dedi.

Biraz daha küçük ve orta ölçekli işlerde VRF pazarının, merkezi sistemle yarışır hale geldiğini aktaran Şanal, “Sektörümüzde enerji verimliliği yüksek ürünlere kayma var. Sistemlerin işletiminde enerji sarfiyatı önemli bir hal aldı. Bu yüzden artık orta ve uzun vadeli planlamalarda bu ürünler tercih edilmeye başlandı” diye konuştu.

İhracatın son 5-6 yılda ciddi büyüme süreci geçirdiğini ancak 2018’de olumsuzluklar nedeniyle iç piyasa satışlarının küçüldüğünü vurgulayan Mehmet Şanal, Türkiye iklimlendirme sektöründe bu yıl büyüme hedeflediklerini bildirdi.

“Yabancı yatırımcıların ikinci yarıda harekete geçmesini bekliyoruz”

Sektörün son yıllarda yabancı sermayeli yatırımlara ev sahipliği yaptığının altını çizen Şanal, Türkiye’nin büyümesi için global markaların burada üretim yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Halen yatırıma hazır olan firmaların da bulunduğuna değinen Mehmet Şanal, “Bu noktada da yatırıma hazır olan firmalar var. Ancak ekonomik gelişmelerden dolayı bir bekleme süreci var. Önümüzdeki 4.5 yıllık süreçte bir seçim olmayacağı ön görülüyor. Biraz ekonomide taşların yerine oturması bekleniyor. Yılın ikinci arısında Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler harekete geçecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sektör olarak ihracat pazar yelpazesini genişletmek amacı ile yoğun bir çalışma temposu içine girdikleri bilgisini veren Mehmet Şanal, özellikle Güney Amerika ve Afrika gibi uzak pazarlara odaklandıklarını kaydetti.

Ayrıca kaybedilen pazarı tekrar kazanmak için Rusya’daki faaliyetlerin yoğunlaştırıldığını söyleyen Şanal, “Bu pazarlarda katıldığımız sektörel fuarlar ve düzenlediğimiz ticari heyet organizasyonları gösterdi ki, Türk iklimlendirme ürünleri kalitesi ile bu pazarların ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. İhracatçımıza buralarda gösterilen ilgiden memnunuz. Uzun ve kalıcı ilişkiler kurulduğunda sektörümüz bu pazarlarda daha güçlü rekabet şansı elde edecektir” dedi.

İklimlendirme ürünleri ihracatında Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin başı çektiğini kaydeden Mehmet Şanal, ihracattaki büyüme oranını yüzde 10’un üzerinde tutarak 5 milyar doların üzerinde ihracat miktarına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’de kilogram başına ortalama ihracat fiyatının 1.3 dolar olduğunu, sektörde ise bu tutarın 4.5 doları bulduğunu vurgulayan Mehmet Şanal, orta vadede ihracat birim fiyatının 5.5 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Şanal, “Birim fiyatımızın artışını sürekli kılmak için katma değeri yüksek ürünler imal etmeye devam etmeli, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.