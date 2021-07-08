"İK dünyasında dönüşüme ayak uyduramayanlar geride kalacak"

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte iş hayatının birçok alanlarında köklü değişimler yaşanıyor. Şirketler açısından bu alanların başında ise insan kaynakları süreçleri geliyor. Pandemi süreciyle birlikte işe alımlar ve istihdam süreçleri de her zamankinden daha farklı bir boyut kazandı. Artık online iş görüşmeleri insan kaynakları açısından olağan bir iş akışına dönüşürken dijital değerlendirme araçları daha sık kullanılmaya başladı.

Bir asrı aşan tecrübesiyle MSD, küresel insan sağlığını tehdit eden birçok hastalığa karşı devam eden ilaç ve aşı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. MSD, Türkiye'deki faaliyetlerini ise 600 kişilik organizasyonuyla sürdürüyor. MSD'nin sağlık sektöründeki hizmetleri kadar insan kaynakları alanındaki yapılanması da ön plana çıkıyor.

"Teknolojiye ayak uydurmak, trendleri takip etmek şart"

Pandemiyle birlikte insan kaynakları sürecindeki yeni trendleri değerlendiren Koray, insan kaynakları departmanlarının günümüzün değişen ihtiyaçlarına farklı şekillerde yanıt vermenin yollarını aradığına işaret etti. Değişim hiç olmadığı kadar gözle görülür hale geldiğini ifade eden Koray, "Teknoloji, çalışma ortamlarını hızla ele geçiriyor. İşgücü dönüştükçe, çalışanların beklentileri artıyor. 'Yaşanan dönüşüme ayak uyduramayanlar geri planda kalacak' demek yanlış olmaz. Teknolojiye ayak uydurmak, trendleri takip etmek ve geleceği ön gören adımlar atmak gerekiyor. Şirketlerin, kendilerini genç yeteneklerin çekim merkezi olarak konumlandırması da, onları bir adım öne çıkarıyor." dedi

Pandemi sürecinde tüm dünyada dengelerin kökünden değiştiğini ve şartların oldukça zorlandığını söyleyen Öğüt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda zaten var olan yeni çalışma düzenleri ve dijitalizasyonun da, herkesin ajandasında olması gereken konular olduğunu hatırlattı. İK anlamında önümüzdeki döneme yenilikçilik, kapsayıcılık, dayanışma ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar damga vuracak. Yeni normal olarak adlandırdığımız bu süreçte şirketlerin; cinsiyet, bilgi birikimi, deneyim gibi konularda mümkün olduğunca zengin bir profile sahip olması ve dönüşüme ayak uydurması gerekiyor."

Kariyer planlamaları da pandemi sonrası yeni bir döneme girdi

Yeni dönemde değişen dengelere ve zorlaşan şartlara uyum sağlamanın daha fazla önem kazanacağını belirten Koray, yeni çalışma düzenleri ve dijitalizasyon, gelecekte tüm profesyonellerin ve organizasyonların adapte olması gereken kavramlar olarak öne çıktığını hatırlattı. Performans yönetimi, ekip çalışması ve kapsayıcılık da bu sürecin yükselen değerleri olarak tanımlayan Koray şöyle devam etti:

"Tüm bu süreç; yılmazlığın ve sebatın da değerini bizlere bir kere daha gösterdi. Bu konuda MSD Türkiye’nin doğru adımlar attığını belirtmek isterim. Yeniliklere açık, takım çalışmasına yatkın, açık iletişime sahip, gelişim odaklı bir stratejimiz var. Farklı cinsiyetler, farklı kuşaklar, din, dil ve ırk farklılıklarını zenginlik olarak gören bir anlayışıyla hareket ediyoruz. İK’yı insan odağı üzerine oturtarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizle başarıyı yakalıyoruz. İK stratejilerimizi ve programlarımızı; açık iletişimi, takım çalışmasını, performansı, sürekli gelişimi ve kapsayıcılığı teşvik edecek şekilde konumlandırarak fark yarattığımıza inanıyoruz."

Takım çalışması, yaratıcılık ve iletişim hala önemini koruyor

MSD Türkiye'nin işe alım süreçlerini değerlendiren MSD Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nalan Öğüt Koray, adaylarda aranan yetkinlikler ve özelliklerin pozisyondan pozisyona değişmesine karşın adayların şirket değerleriyle uyumlu, takım çalışmasına yatkın, inovatif ve yaratıcı olması, pozitif iletişimin önemli kriterler olarak yerini koruduğunu aktardı.