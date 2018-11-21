IKEA 7500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

21 Kasım 2018

Dünya genelindeki çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

IKEA bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da yeni mağaza formatları ve online olarak büyümeyi; artan hizmet yelpazesiyle 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngörüyor.

IKEA, tüketici taleplerindeki hızlı değişime uyum sağlamak için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecinde. Şirket daha kolay ulaşılabilir mağazalar biçimlerini test ediyor.

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse organizasyonumuzun birçok bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters