İki kişiden biri “Yılın Seçilmiş Ürünü” logolu ürünler tercih ediyor

İş dünyasında başarılı olmanın kriterleri değişiyor, markalaşma yolculuğunun ana güzergahı tüketicilerden geçiyor. Her yıl binlerce tüketicinin oylarına dayanarak yenilikçi tüketici ürün ve hizmetlerine inovasyon ödülü veren Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonunun 2023 sonuçları açıklandı. Saha araştırması, NielsenIQ tarafından 10 - 23 Mart 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 4 bin tüketicinin oyları neticesinde kazanan ürünlerin ödülleri 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Törenin ardından açıklama yapan Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “1987’den bu yana 44 ülkedeki 4,5 milyar tüketiciyi, tüketicilerin oylarıyla seçilen yenilikçi ürünlere yönlendirerek alışverişlerini kolaylaştırmayı, üreticileri de, fayda ve amaca sahip, yenilikçi ürünleri üretmeye yönelik çabalarından dolayı ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Tüketicilerin, ihtiyaçlarını yenilikçi özellikleriyle karşılayan ürünleri takdir etmelerine olanak tanıyoruz. Organizasyonda markalar ödül kazanmasa da, bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli içgörüler elde ediyor. Kazanan markalar ise ürünlerinin bilinirliğini artırırken, aynı zamanda yeni ürünlerinin denenmesini sağlıyor ve satış kanalları oluşturma fırsatı yakalıyor” dedi.

“Kazanan markalar, YSÜ logosunu ürünlerinde 1 yıl boyunca kullanabiliyor”

Yılın Seçilmiş Ürünü Ödülü’nün en güçlü yanının tüketicileri bu sürecin merkezine koyan bir metodoloji benimsemesi olduğunu söyleyen Çiğdem Micozkadıoğlu, “40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak, tüketicilerin oylarıyla seçilen yenilikçi ürünleri ödüllendiriyoruz. YSÜ Programı bulunduğu her ülkede, güvenilirlik, yeterlik, tutarlılık, saygı ve bağlılık değerleriyle uyumlu olarak markaların inovasyonlarını ön plana çıkarmasına yardımcı oluyor, prestij kazanmalarının önünü açıyor. Ödül kazanan markalar, ürünlerinde Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkını elde ediyor. YSÜ logosunu bir yıl boyunca ürünleri için reklam, satış, etkinlik gibi tüketicilerle temasa geçtikleri her alanda kullanabiliyor. Böylece pazarlama çalışmalarına nitelik katıyor ve rakiplerinden bir adım öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin %55’i YSÜ logolu ürünleri satın alıyor

YSÜ logosunun tüketicilerin yenilikçi ürünlere verdikleri bir madalya olduğunu belirten Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “Bu çalışmayı 8 yıldır bizim için yürüten bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ’nun son araştırmalarında bir ürünün reklamında Yılın Seçilmiş Ürünü logosu kullanıldığında tüketicilerin %60’nın reklama güvendiği kaydedilirken, %55’inin de üzerinde bu logonun olduğu ürünü satın almaya yöneldiği belirtiliyor. YSÜ logosu, markaların yenilikçi imajını pekiştiriyor. Tüketicilerle paylaşabileceği bir hikayeye sahip oluyor. Öte yandan perakende sponsorumuz CarrefourSA’nın kazanan ürünler için kendi mağazalarında (çevrimiçi ve çevrimdışı) oluşturduğu market içi aktivitelerden yararlanıyor. Medya ortaklarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında yer alır” şeklinde konuştu.

Son 24 ayda pazara sunulan tüketici ürünleri katılabiliyor

Markaların bu avantajlardan faydalanmak adına yarışmaya aday olması için çeşitli kriterlerin bulunduğuna dikkat çeken Çiğdem Micozkadıoğlu, süreci şu sözlerle aktarıyor: “Olumlu geri dönüşü kanıtlanmış bu organizasyonumuza yalnızca son 24 ayda pazara sunulmuş ve yenilik içeren tüketici ürünleri katılabiliyor. Bu ürünler pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinden oluşan Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi tarafından başvuru kriterlerine uygunluğu açısından değerlendiriliyor. Hizmet ettikleri tüketim ihtiyacı ve barındırdığı özelliklere göre belirli kategorilere ayrılıyor. Ardından ise 4 bin tüketicinin oylamasına sunuluyor. Kazananlar ise özel olarak bilgilendiriliyor. Tüm finalistler ise süreç neticesinde hazırlanan raporda kategorilerdeki dinamikler, inovasyon ve alışveriş trendlerini gösteren analize sahip olabiliyor.”

Yılın Seçilmiş Ürünlerinde 2023’ün yıldızları

Yılın Seçilmiş Ürünü’nün 2023 kazananları aşağıdaki gibi oldu:

1. Algida Maraş Usülü Bol Kaymak

2. Calve Acı Peri Sos

3. Cif Krem Sprey

4. Dove Duş Köpüğü Argan Yağı

5. Dove Hair Therapy Saç Bakım Serisi

6. Goodyear Eagle Sport 2

7. Knorr 5 Dakikada Humus

8. Knorr Çabuk Mac & Cheese

9. Nestle Damak Karamel Krokan

10. Philips 3000 Serisi Hava Temizleyici

11. Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü

12. Philips Buharı Düzleştirici 7000 Serisi

13. Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

14. Philips SpeedPro Max Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

15. Supradyn Kids