İki Martı oteli 'geri alım hakkıyla' Denizbank'a geçiyor

Denizbank ile yapılandırma anlaşması imzalayan Martı Otel İşletmeleri AŞ. mülkiyetinde bulunan iki otelin banka borcuna karşı bankaya 42 milyon dolara satılmasına karar verildiğini duyurdu. Söz konusu satış sözleşmesi Denizbank tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da şirket olması kayıt ve şartıyla toplam dokuz yıllık süre içerisinde banka tarafından şirkete tanınan alım hakkı karşılığında gerçekleştirildi

Martı Otel İşletmeleri Denizbank ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde iki otelin, şirkete tanınan 9 yıl içinde alım hakkıyla Denizbank'a satışına karar verildiğinini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 13 Nisan tarihindeki yönetim kurulu toplantısında şirketin mülkiyetinde bulunan Marmaris'teki Martı Resort Otel ve La Perla Otel'in toplam 42 milyon dolara bankaya satışına ve satıştan elde edilecek fonun bankaya olan şirket borcundan mahsup edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da şirket olması kayıt ve şartıyla ve sözleşme tarihinden itibaren toplam 9 yıllık süre içerisinde banka tarafından şirkete tanınan alım hakkı karşılığında işlemin yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Açıklamaya göre geri alım sözleşmesi kapsamında iki otelin Denizbank mülkiyetinde bulunduğu toplam 9 yıllık süre içerisinde işletme hakkı şirkette kalacak ve tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilecek.