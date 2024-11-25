İki şirketi için konkordato başvurusunda bulundu

Hayati ARIGAN

Mahkeme iki şirke­te 3 ay geçici mühlet verdi. De­ricilikle başladığı iş hayatına otel işletmecisi olarak devam eden Hüseyin Yüksel 1995’te Gevrekli Turizm şirketini daha sonra da Tarihi Rume­li Han şirketini kurdu.

Fa­tih’te 7 katlı otel, dükkan ve 6 meskenli apartman, Panora­ma Otel, Şişli Bade Otel, Flor­ya Health Club Otel, Şişli Ad­liye Binası projesi ve Hilton Worldwide Otel projesi gibi yatırımları bulunan iki şirket pandeminin ardından yaşa­nan ekonomik gelişmelere ye­nik düştü. Şirketler konkor­dato başvurusunda bulunma sürecini şöyle anlattı; “Otelci­lik dışı faaliyetleri sürdürme­ye hedefleyen şirketlerin pan­demi süreci sonrasında teda­rik sıkıntıları, hammadde ve işçilik fiyatlarının hızla yük­selmesi ve ülkemizdeki kredi hacminin hızla daralması faa­liyetlerini artarak sürdürebil­mesi için ihtiyaç duyduğu otel inşaatlarını tamamlayamadı­ğından işletme faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürüteme­miştir. Konkordato ile birlik­te şirketlerin, finansal yapısı­nı iyileştirmek ve sağlıklı ha­le getirmek, varlık ve borçlar arasındaki dengeyi sağlamayı hedeflemektedir.”

Borçlar ödenecek iddiası

Dilekçede şirketlerin bu yıl­ki satışı 15 bin TL gösterilir­ken bir çalışanı olduğu ileri sürüldü. Şirketlerin 2023 net satışının ise 84 bin olduğu an­latıldı. Başvuruda Gevrek Tu­rizm’in 24, Rumeli Han Tu­rizm şirketinin 14 alacaklısı olduğu yer aldı. Şirketler avu­katları aracılığıyla borçlarını 2026’nın 6. ayından itibaren 24 ay vadede eşit taksitler öde­me teklifinde bulundu. Şirket­lerin borcunun 58 milyon TL olduğunun yer aldığı dilekçe­de bugünkü durum ile borçları­nın yüzde 74’ünün ödenebile­ceği konkordato durumunda ie borçlarının tamamını ödeye­bileceğini ileri sürdü.

Mahkeme salonları otel odası oldu

Gevrekli Turizm’in sahibi Hüseyin Yüksel, 2018 yılında yatırımcıdan satın aldığı eski Şişli Adliyesi’ni 4 yıldızlı otele dönüştürmüştü. 6 suit ve 2 kral dairesi ile birlikte toplam 128 odanın yanı sıra restoran, kahvaltı salonu, kış bahçesi, toplantı salonları ve otoparka sahip toplam 10 katlı bina, 2019 yılından bu yana otel olarak hizmet veriyor.