İki şirketi için konkordato başvurusunda bulundu
Matild Manukyan’ın Adalet Bakanlığı’na kiraladığı eski Şişli Adliyesi binası yatırımcıdan satın alarak 4 yıldızlı otele çeviren Hüseyin ve Güler Yüksel’in sahibi olduğu Gevrekli Turizm Deri ve Tekstil Sanayi şirketi ile Tarihi Rumeli Han Turizm AŞ konkordato başvurusunda bulundu.
Hayati ARIGAN
Mahkeme iki şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. Dericilikle başladığı iş hayatına otel işletmecisi olarak devam eden Hüseyin Yüksel 1995’te Gevrekli Turizm şirketini daha sonra da Tarihi Rumeli Han şirketini kurdu.
Fatih’te 7 katlı otel, dükkan ve 6 meskenli apartman, Panorama Otel, Şişli Bade Otel, Florya Health Club Otel, Şişli Adliye Binası projesi ve Hilton Worldwide Otel projesi gibi yatırımları bulunan iki şirket pandeminin ardından yaşanan ekonomik gelişmelere yenik düştü. Şirketler konkordato başvurusunda bulunma sürecini şöyle anlattı; “Otelcilik dışı faaliyetleri sürdürmeye hedefleyen şirketlerin pandemi süreci sonrasında tedarik sıkıntıları, hammadde ve işçilik fiyatlarının hızla yükselmesi ve ülkemizdeki kredi hacminin hızla daralması faaliyetlerini artarak sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu otel inşaatlarını tamamlayamadığından işletme faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütememiştir. Konkordato ile birlikte şirketlerin, finansal yapısını iyileştirmek ve sağlıklı hale getirmek, varlık ve borçlar arasındaki dengeyi sağlamayı hedeflemektedir.”
Borçlar ödenecek iddiası
Dilekçede şirketlerin bu yılki satışı 15 bin TL gösterilirken bir çalışanı olduğu ileri sürüldü. Şirketlerin 2023 net satışının ise 84 bin olduğu anlatıldı. Başvuruda Gevrek Turizm’in 24, Rumeli Han Turizm şirketinin 14 alacaklısı olduğu yer aldı. Şirketler avukatları aracılığıyla borçlarını 2026’nın 6. ayından itibaren 24 ay vadede eşit taksitler ödeme teklifinde bulundu. Şirketlerin borcunun 58 milyon TL olduğunun yer aldığı dilekçede bugünkü durum ile borçlarının yüzde 74’ünün ödenebileceği konkordato durumunda ie borçlarının tamamını ödeyebileceğini ileri sürdü.
Mahkeme salonları otel odası oldu
Gevrekli Turizm’in sahibi Hüseyin Yüksel, 2018 yılında yatırımcıdan satın aldığı eski Şişli Adliyesi’ni 4 yıldızlı otele dönüştürmüştü. 6 suit ve 2 kral dairesi ile birlikte toplam 128 odanın yanı sıra restoran, kahvaltı salonu, kış bahçesi, toplantı salonları ve otoparka sahip toplam 10 katlı bina, 2019 yılından bu yana otel olarak hizmet veriyor.