İki yabancı fon Sanovel'deki hisselerini satmayı planlıyor

Metric Capital Partners LLP ve Davidson Kempner Capital Management LP Türk ilaç üreticisi Sanovel’deki azınlık hisselerini satmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'in haberine konuşan kaynaklara göre İstanbul merkezli Afendis Capital Partners’ın da aralarında olduğu yatırımcılar hisse satışını yönetmesi için iki uluslarararası yatırım bankasını yetkilendirdi. Kaynaklar ilk görüşmeler sonucunda Sanovel İlac Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisselerine Körfez, Asya ve Avrupa’dan ilgi olduğunu belirtiyor.

Sanovel hisseleri için potansyiel yatırımcılardan henüz resmi bir teklif yapılmadı. Kaynaklara göre Sanovel’in yüzde 70 hissesine sahip olan Ahmet ve Zafer Toksöz kardeşler de fiyatın yeterli olması durumunda hisse satışını değerlendirebilir. Sanovel iltihap, astım ve antibiyotik ilaçları üretiyor.