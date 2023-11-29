İkinci yılını kutlayan CoinTR, 2024’te yurtiçinde büyüyecek

Türkiye’de regülasyonları bekleyen kripto para borsaları 2024 stratejilerini belirlemeye başladı. Bu kapsamda 2 yıl önce kurulan CoinTR global pazarda önemli bir atak yapmayı başardı. Özellikle Uzakdoğu pazarında büyük ilgi gören CoinTR, önümüzdeki yıl Türkiye pazarına odaklanacak. CoinTR, Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu basın toplantısında 2024 hedeflerini ve yol haritasını açıkladı.

“Hedefimiz Türkiye’de sektör lideri olmak”

Çin, İngiltere ve Türkiye merkezli CoinTR’nin 2022 yılı Eylül ayında hizmet vermeye başladığını, tüm izinlere sahip olduklarını ve MASAK tarafından denetlendiklerini belirterek sözlerine başlayan CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, ürün ve ekip tecrübesi bakımından yerel rakiplerinden ayrışan bir noktada olduklarını dile getirerek; “Hiçbir yerel iştirakli borsa, CoinTR’nin sahip olduğu global tecrübeye ve teknolojik alt yapıya sahip değil. Türkiye, kripto sektörü içerisinde dünyanın dördüncü büyük pazarı olsa da kullanıcılar, TRY bakiyelerini yerel borsalar aracılığıyla kriptoya çevirip globale aktarma eğilimi gösteriyorlar.

CoinTR olarak globalde de sunulan hizmetleri sağlayan altyapımız sayesinde ile yalnızca bu hacmi içeride tutmayı değil aynı zamanda küresel bir rekabete girmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de resmi olarak onlarca kripto para borsası bulunuyor. Yatırımcıların ilgisi bu pazara yoğunlaşmaya kayıyor.

Tüketici Yatırımcının ilgisi ve amacı değişmekle beraber genel anlamda teknolojiye olan yatırım ve Türk kullanıcılarının yatırımlarını enflasyondan koruma amaçları doğrultusunda toparlanabilir. Burada ilk kez bir kripto para platformuna Merkez Bankası’ndan yönetici gelmesi, Yönetim Kurulu’nun tamamen kamu ve özel sektörün çok güçlü kurumlarından gelen isimlerle oluşturulması oldukça önemli bir nokta.

Bu çerçevede, hem yerli bir platformun küresel ölçekteki başarısı ile küresel düşünüp lokal hareket eden ve kamu kurumlarında gelen önemli isimlerin verdiği güven göz önüne alındığında Türkiye pazarında lider bir konuma ulaşmayı hedefleyerek küresel ölçekte genişlemeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz.”

“İstanbul Finans Merkezi›nde ofis açacağız.”

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu ise yaptığı açıklamada, sadece bir kripto para borsası olmadıklarını, aynı zamanda bir blok zincir teknoloji merkezi olduklarını ve dolayısıyla Türkiye’deki geleneksel finansı da blok zincir teknolojisiyle destekleyeceklerini ve bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi’nde de irtibat ofisi açacaklarını anlatarak vizyon ve amaçlarını şöyle özetledi: “Başlıca üç amacımız var: Türkiye için blok zincir tabanlı, küresel odaklı, güvenli, verimli ve lider bir dijital finansal altyapı oluşturmak.

Dijital varlıklara ev sahipliği yapabilmesi için Türkiye’nin kendi altyapısını kurmak ve güçlendirmek, ulusal varlıkların güvenliğini sağlamak ve ulusal finansal egemenliğin bağımsızlığını korumak. Küresel dijital varlıkları Türkiye’ye çekmek, reel ekonomiye ve ve finans sektörüne entegre etmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.

CoinTR olarak her adımımızda, kripto ekosisteminin geleneksel ekonomi ile entegrasyonunu sağlamak için çalışıyoruz. Bu entegrasyon Türkiye’de ekonomiye çok belirgin faydalar sağlayacaktır.”

Türkiye’de laboratuvar kurmayı hedefliyor

Gelecekte geleneksel finansla entegrasyon için kademe kademe kuracakları altyapıyı ve bu altyapı için gereklilikleri anlatan Ali Eşelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikle insan kaynakları bağlamında Türkiye ekibimiz güçlendirerek büyütmek, ulusal ve uluslararası finans piyasalarıyla daha entegre çalışabilmek, dijital geleceğin merkezi olmak için çalışıyoruz.

Yurt dışı ve yurt içindeki hizmet kapsamımızı arttırabilmek adına küresel ve lokal regülasyonlar ile gereksinimleri takip ederek büyüme stratejimizi geliştirmeyi, olası satın almalara imza atmayı hedefliyoruz. Bu iş birliklerinden bir tanesi de EOS Network stratejik ortaklığı ile Türkiye’de kuracağımız laboratuvar. CoinTR olarak küresel bir ticaret merkezi olan İstanbul’un temel rekabet gücünü artırarak teknolojik uzmanlığına katkıda bulunmaya çalışacağız.”