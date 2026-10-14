İklim hedefleri ile uygulama arasındaki fark kapanmalı

Konuyla ilgili açıklamada bu­lunan BBVA Research’ün İk­lim Değişikliği Başekonomisti Julián Cubero, COP31’in oda­ğında taahhütlerden uygula­maya geçişin olması gerekti­ğine dikkat çekerek,“COP31, taahhütlerden uygulamaya geçişte yeni bir dönemi başlat­malı. Buradaki asıl mesele ye­ni taahhütler ortaya koymak değil, mevcut hedeflerin so­mut adımlarla, yeterli finans­manla, uygulamadan sorumlu aktörlerin net biçimde belir­lenmesiyle ve sonuçların öl­çülmesini sağlayacak meka­nizmalarla desteklenmesini sağlanmasıdır” dedi.

BBVA Research’ün anali­zinde, mevcut politikaların uygulanmasıyla küresel ısın­ma beklentisinin yaklaşık 2,3- 2,5 derece seviyesine gerile­yebileceği, ancak bunun Paris Anlaşması’nın 1,5 derece he­definin oldukça üzerinde ol­duğu belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ülkele­rin iklim hedeflerini güçlen­dirmesinin yanı sıra, bu he­deflerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımların hız­landırılması önem taşıyor.

Dönüşüm için finansmana ihtiyaç var

İklim dönüşümünün önün­deki önemli başlıklardan biri de finansman ihtiyacı. OECD verilerine göre gelişmiş ülke­lerin gelişmekte olan ülkele­re sağladığı ve mobilize ettiği iklim finansmanı 2013 yılın­da yaklaşık 50 milyar dolar se­viyesindeyken, 2023 ve 2024 yıllarında 130 milyar doların üzerine çıktı.

COP29’da ise gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık kamu finansmanı ve toplamda yıllık 1,3 trilyon do­larlık kamu ve özel finansma­nı harekete geçirme hedefi or­taya kondu. Bu tablo, iklim he­deflerinin gerçekleşmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör ve finans kuruluş­larının da dönüşümün önemli aktörleri olduğunu gösteriyor.

Garanti BBVA da, 2018- 2029 dönemi için belirlediği 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefi kapsamın­da 2026’nın ilk yarısı itibarıy­la yaklaşık 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. COP31 boyunca BB­VA ve Garanti BBVA Pavilyo­nu, iklim dönüşümünün fark­lı boyutlarının ele alınacağı bir platform olarak da faaliyet gösterecek.