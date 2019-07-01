İklimlendirme sektörü, ISK-SODEX Fuarı’na odaklandı

01 Temmuz 2019

Sektörünün ilk ve en önemli fuarı olan ISK-SODEX İstanbul kapsamında firmalar en yeni ürünlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sergileyecek. İklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getirecek ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. ABD, Kanada, Hindistan, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi stratejik pazarlarda işbirliklerini artıran sektör, yurtiçi ve yurtdışından müşterileriyle buluşacağı ISK-SODEX Fuarı’nı bekliyor. Fuar kapsamında düzenlenecek Uluslararası Satın Almacı Heyeti Programı ile söz konusu pazarların en büyük şirket ve birlikleri İstanbul’da bir araya gelecek.

“Fuarımızı ziyaret eden alıcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Şimdiden önemli bir alanı satılan, 2–5 Ekim 2019 ISK-SODEX Fuarı’nda Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore ve Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi ülkelerden de katılımcılar yer alıyor. İklimlendirme sektörünün Türkiye sanayisinde önemli ihracat alanı olduğuna ve her geçen yıl yeni ihracat rekorları kırdığına dikkat çeken Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Sektörün yurtdışı pazarlarında ciddi bir rekabet gücü var ve bu potansiyelini uluslararası bir fuarda sergilemesi çok önemli. ISK-SODEX Fuarı, 2018 yılı Şubat ayında 105 ülkeden önemli alıcı gruplarına ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda bu yıl amacımız, mevcut ziyaret eden ülkelerden fuarımızı ziyaret eden alıcıların sayısını artırmak” dedi.

Kühnel, bunun yanında ihracat potansiyelinin yüksek ancak ihracat hacminin düşük olduğu farklı pazarlara yönelik yeni pazarlardan yeni ziyaretçileri ISK-SODEX Fuarı’nda sektör temsilcisi katılımcılarıyla buluşturmaya odaklandıklarını kaydetti.

Pakistan, Batı Afrika ve Tanzanya, Avrupa, Ortadoğu, Türk cumhuriyetleri gibi ülke ve bölgelerin yakın ilişkiler kurulan başlıca yeni pazarlar arasında yer aldığını ifade eden Alexander Kühnel, bunun yanı sıra Türkiye ihracatçıları için Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin de son derece önemli olduğunun altını çizdi.

ISK-SODEX’in tüm tanıtım iletişim faaliyetlerini de sektörün 2019 yılı ihracat yol haritası ve beklentisi doğrultusunda şekillendirmeye devam ettiklerini belirten Kühnel, “ISK-SODEX Fuarı sürecinde sektörün avantajlarına yönelik destekleyici programlar yürütecek; katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkanlar sunacağız” diye konuştu.