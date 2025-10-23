İklimlendirmede ihracat hedefi 7,8 milyar dolar

Mehmet Hanifi GÜLEL

Avrasya’nın önde gelen iklimlendirme fuarı olan ISK-SODEX-2025, (Uluslararası HVAC-R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı) bu yıl 17’nci kez İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Deutsche Messe tarafından Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ile ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSD eş organizatörlüğünde düzenlenen fuarda HVAC-R, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri ürün grupları sergileniyor.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektörünün Ar-Ge’si güçlü altyapısı ve yüksek kapasitesiyle önemli bir güç haline geldiğini belirterek, “İç ve global pazarlardaki gücümüz sektör STK’larının dayanışması sayesinde her geçen gün daha da artıyor. Fuarımıza olan ilgi de aslında bu birlikteliğin neticesi. Dünya iklimlendirme sektöründe ithalat 604 milyar dolar seviyesinde. Her ne kadar son 2 yıldır bazı sorunlar olsa da son 4 yılı baz aldığımızda ihracatımızın %22 oranında arttığını gözlemliyoruz.

Sektör olarak el ele verip bu yıl 7,8 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yol alıyoruz. 2026 yılı için de sektör derneklerimiz ile toplantılarımızı yaparak, hedeflerimizi belirledik” dedi. Bu yıl 61 ülkeden 300’den fazla katılımcıyla B2B görüşmeler yapacaklarını ifade eden Şanal, sadece Mısır’dan gelen 100 kişilik heyetin B2B görüşmelerini fuar sonuna kadar sürdüreceklerini ve bunların neticesinde firmaların 4 aylık üretim kapasitesini karşılayacak kadar bir iş hacmi oluşturmalarını beklediklerini ifade etti.

“Sektörün yüksek potansiyelini daha yukarıya taşıyacağız”

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Mehtap Gürsoy da “Türk iklimlendirme sektörünün küresel vitrini ISK-SODEX 2025’te 17. kez bir araya geliyor.

ISK-SODEX, ülkemizde teknolojik dönüşümün öncüsü olarak sürdürülebilir kalkınmanın temellerini attığımız bir buluşma noktası haline geldi. İki yıldır heyecanla beklenen bu büyük buluşmada, dört gün boyunca iklimlendirme sektörünün tüm detaylarını keşfedecek, yenilikler ve gelişmelerle sektöre yön vereceğiz. Sektörümüzün yüksek potansiyelini ISK-SODEX 2025 ile daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü ISK-SODEX, bu büyümenin stratejik merkezlerinden biri olarak konumlanıyor.

ISK-SODEX ailesi olarak, Türk iklimlendirme sektörünün büyümesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. ISK-SODEX’in sadece bir fuar değil, ülkemizin iklimlendirme sanayisinin gücünü, mühendislik üretimini ortaya koyması açsından da çok önemli bir platform olduğunu belirten Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu ise fuarın ülke sanayisinin kapasitesine, teknolojik yetkinliğine, sürdürülebilir kalkınmaya katkısı anlamında da güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.