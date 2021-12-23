iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı

iLab, tüm Türkiye için gayrimenkul değeri ve lokasyon veri analizi sunan bir platform olan Endeksa’nın çoğunluk hisseni satın aldı.

2017 yılında hayata geçen Endeksa, bireysel gayrimenkul yatırımcıları, binlerce emlak danışmanı ve geliştirici firmaların yanı sıra pek çok kurumsal firmaya ve kamu kuruluşlarına da hizmet veriyor.

Türkiye’nin her yerinde en uygun lokasyon seçimine ve otomatik gayrimenkul değeri hesaplanmasına imkan sağlayarak kullanıcılarına "Elektronik Değerleme Raporu" sunan Endeksa, saha araştırmalarını ve danışmanlar tarafından sağlanan satış verilerini makine öğrenimi ile analiz ederek değer hesaplaması yapıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin yanı sıra bireysel kullanıcılar da gayrimenkulleri için anında değer tespiti yapıp satış ve kira bedellerini öğrenirken, bölge bazlı demografik ve ticari bilgilere de ulaşabiliyor.

Anlaşma ile büyüme hızını artırmayı hedefleyen Endeksa'nın gelecek planları içerisinde Türkiye’deki pazar payını artırmak ve yurt dışı operasyonlarını başlatmak bulunuyor.

“EmlakJet'in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacak”

Hisse satın alımına ilişkin bilgi veren iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk, “Yatırımlarımızda aradığımız önemli kriterlerden biri orijinal ve fark yaratan fikirlerden yola çıkmış olmaları. Bunun son örneği de benzersiz bir teknoloji ve iş modeli sunan Endeksa. Bugün itibarıyla emlak dikeyinde lider platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet'in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız Endeksa'yı da grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise, gayrimenkul değeri ve lokasyon analizine ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara hizmet veren Endeksa'nın kurulduğu günden bu yana her yıl en az 2,5 kat büyüdüğüne dikkat çekti.

Büyümelerindeki temel etkenin Endeksa'nın makine öğrenimi ve yapay zeka gibi en ileri teknolojileri kullanarak çözüm ve hizmetlerini tasarlaması olduğunu belirten Öğüt, “Sunduğumuz analizler ve raporlar ile hem gayrimenkul profesyonellerini hem de bireysel kullanıcılarımızı gayrimenkul işlemlerinde en hızlı şekilde sonuca ulaştırıyoruz. Odağı internet ve teknoloji olan iLab'ın bizlere katacağı değer ile büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacak olmaktan dolayı gururlu, heyecanlı ve mutluyuz. Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.