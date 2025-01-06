İlaç devi Abdi İbrahim’de üç üst düzey atama

Türkiye’nin lider ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim, küresel çapta büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, sektörde deneyimli üç önemli ismi üst düzey pozisyonlara atadı.

Yeni atamalar

Demet Körezlioğlu, Abdi İbrahim’in Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Direktörlüğü görevine getirildi. Özgür Carlı, Temel Tedaviler I Bölüm Direktörlüğü, Cem Tozar ise Temel Tedaviler II Bölüm Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

Temel Tedaviler I ve II birimleri, şirketin geniş ürün portföyünü yöneten ve stratejik önem taşıyan alanlarda çalışmalar yürüten kritik birimler olarak öne çıkıyor.

Demet Körezlioğlu kimdir?

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Demet Körezlioğlu, Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama ve Pazarlama İletişimi Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İlaç ve dermokozmetik sektörlerinde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Körezlioğlu, pazarlama, dijital stratejiler ve finansal yönetim gibi alanlarda uzmanlaştı. Yeni görevinde, şirketin endokrinoloji ve diyabet alanındaki liderliğini yenilikçi projeler ve güçlü ürün portföyüyle geliştirmeyi hedefliyor.

Özgür Carlı kimdir?

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Özgür Carlı, Marmara Üniversitesinde Klinik Eczacılık alanında yüksek lisans yaptı. Sağlık sektöründe 16 yılı aşkın tecrübesi bulunan Carlı, farklı alanlarda liderlik rolleri üstlendi. Carlı, Abdi İbrahim’de Temel Tedaviler I Bölümünü yönetecek ve şirketin stratejik hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.

Cem Tozar kimdir?

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Cem Tozar, sağlık sektöründe kariyerine 2005 yılında başladı. Diyabet, kardiyoloji, pediatri ve dermatoloji gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanan Tozar, Bilim İlaç’taki Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinin ardından Abdi İbrahim’in Temel Tedaviler II Bölümüne liderlik etmek üzere görevlendirildi.

Yeni atamalar, Abdi İbrahim’in yenileşim odaklı stratejilerle sektördeki liderliğini pekiştirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.